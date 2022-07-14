“تأمين الضمان”.. تصريحات منذ عامين والتنفيذ متوقف

رانيا الصرايرة

عمان- على مدى أكثر من عامين، أطلقت مؤسسة الضمان الاجتماعي عشرات التصريحات الصحفية، تبشر فيها بقرب تطبيقها للتأمين الصحي، لكن حتى اليوم لم تفرج المؤسسة عن مسودة النظام الصحي، برغم تأكيدات المؤسسة بأنها جاهزة وستعرض على مجلس إدارة الضمان الشهر المقبل، وفق ناطقها الإعلامي شامان المجالي.

عدم نشر هذه المسودة حتى اللحظة، برغم مطالبات متكررة من المجتمع المدني والإعلام بالاطلاع عليها، رافقه تغير في التصريحات الاعلامية الرسمية الصادرة عن الضمان رسميا، أكان عن طريق مديرها حازم رحاحلة، او المجالي، ففي بداية الحديث عن النظام، قال الرحاحلة في بيان رسمي صدر عن المؤسسة ومنشور على موقعها الالكتروني في الثالث والعشرين من تشرين الاول (اكتوبر) العام الماضي، إن التأمين الصحي سيطبق للمؤمن عليهم، بحيث يغطي كل مؤمن عليه ومتقاعد في القطاع الخاص وأفراد عائلاتهم غير المؤمنين بأي تأمين صحي مقبول للمؤسسة، وستكون نسبة الاشتراك فيه 3 %، يتحملها المؤمن عليه أو المتقاعد، كما ستسهم المؤسسة بدعم صندوق التأمين الصحي عبر فائض إيرادات صندوق تأمين إصابات العمل، والدعم المخصص من الحكومة للتأمين، مضيفاً بأن العلاج سيكون في مستشفيات القطاع الخاص، كما أن حالات السرطان ستغطى بالكامل “ويتوقع تطبيقه في الربع الأول من العام المقبل”.

وبرغم مرور النصف الأول من العام الحالي، بينما ظلت وعود مؤسسة الضمان تطبيقه مع بداية الربع الأول من العام الحالي، ليست المأخذ الوحيد على المؤسسة، لكن تصريحات جديدة للمجالي، أكدت أن النسبة على الاشتراكات التي ستدفع من العامل والمتقاعد، ستغطي اشتراكه واشتراك أفراد أسرته بنسبة 4 %، في حين كانت التصريحات السابقة تشير الى ان النسبة 3 %، ناهيك عن أن التأمين سيشمل المعالجة من مرض السرطان، وسيتحمل المؤمن عليه والمتقاعد 1 % من الأجر والراتب التقاعدي و25 % من فائض تأمين إصابات العمل، وبذلك تكون نسبة تحمل المؤمن عليه 5 %.

وفي حال خروج هذا التأمين بالملامح التي اعلنت عنها مؤسسة الضمان، فهذا يعني ان نسبة الاقتطاعات من المشتركين فيه، ستكون لمن سيلزمون بالاشتراك في التأمين الصحي، بحيث أن التأمين سيكون إلزاميا للمتقاعدين والمؤمن عليهم ممن ليس لديهم أي تأمين صحي، والذي تقدر مؤسسة الضمان عددهم بالمليون مؤمن عليه ومتقاعد، سترتفع من 21.75 إلى 25.15 لغير المؤمنين صحيا، ناهيك عن نسبة الـ1 % التي سترفع على كل مشتركي الضمان، ما يثير جدلا بين الأوساط، يعكسه تصريحات المؤسسة بأن التأمين، سيغطي فقط الدخول الى المستشفيات، ولن يغطي الرعاية الصحية الأولية.

المختص في الاقتصاد والسياسات الصحية الدكتور يوسف زوانة، قال “لا شك بان التأمين الصحي في الأردن غاية في الأهمية، بخاصة وأن التغطية الصحية الشاملة أحد الأهداف التي التزمت بها الحكومات المتعاقبة، وقد جرى تدارس هذه المسألة بعمق خلال ورشات العمل التي استضافها الديوان الملكي. لكن المشروع المقدم من مؤسسة الضمان للتأمين الصحي، يتناقض مع هدف التغطية الصحية الشاملة، كما أنه لا ينسجم مع ما بحث في تلك الورشات”.

ويؤكد زوانة، وجود شبه إجماع من الخبراء والمختصين والمعنيين الذين اطلعوا على المشروع، بأن مشروع التأمين الصحي المقدم من الضمان، سيتسبب بأضرار كبيرة فيما لو جرى المضي به، وذلك لأسباب كثيرة، أهمها أنه يفتقد للقدرة على الاستدامة المالية، ويزيد تشرذم القطاع الصحي، وتفاوت العدالة بين الأردنيين، وسيقتصر على العلاج في المستشفيات ولا يغطي الرعاية الصحية الأولية، بما يتناقض مع ألف باء التأمينات الصحية، وأنه سيقتصر على العلاج في القطاع الخاص، ما يحرم مستشفيات القطاع العام التي تخدم غالبية الأردنيين من تمويل، هي بأمس الحاجة إليه.

كما أنه سيضع ضغوطا مالية كبيرة على الاقتصاد ويرهق جيب المواطن بنسبة 5 % من الرواتب، وبما يزيد من تعقيد الهيكلة الضريبية في الأردن، وسيضع حملا ماليا كبيرا على مؤسسة الضمان، تمنعها مستقبلا من لعب دور ايجابي بتوفير التغطية الصحية الشاملة والعادلة للأردنيين كافة.

وأضاف زوانة إنه “يجب التوقف عن طرح هذا المشروع، بخاصة وفق الطريقة التي تناولته بها مؤسسة الضمان، وأن يجري الرجوع فورا إلى ما أنجزته الحكومات السابقة، وورشة العمل التي استضافها الديوان، للخروج بنظام تأمين صحي يعبر عن الاستراتيجية الصحية الوطنية الأردنية، مبني على أسس علمية صحيحة، ومتماسك ماليا بما يمكنه من الاستدامة.

المديرة التنفيذية لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان لندا كلش، تؤكد أنه يترتب على التأمين الصحي كلف مرتفعة على العمال، بالإضافة للكلف الحالية، مستغربة رفع الاشتراكات مرة اخرى، برغم أن رفع نسبة الاشتراكات حاليا 21.75 كانت لغايات التأمين الصحي، داعية لتخفيض نسب الاشتراك في مؤسسة الضمان، مبينة أن وجود تأمين صحي خطوة مهمة، لكن يجب مراعاة ارتفاع نسب الاشتراك.

كلش توضح أن إقرار التأمين الصحي خطوة جيدة، تقدم حماية أخرى للعاملين بخاصة غير المشتركين في مظلة اي تأمين صحي، لكن زيادة الاشتراكات 5 ٪ على العمال وأصحاب العمل ليست لصالحهم، ويمكن أن تؤدي للتهرب من الشمول بالضمان بخاصة وأن نسب الاشتراك مرتفعة.

وتقول إن اقتصار الخدمة الصحية على الطوارئ والمستشفيات الخاصة، سيحصر الخدمات الصحية المقدمة، بحيث أن العلاج ليس فقط في الطوارئ، فهنالك من يحتاج لزيارة مستمرة للعيادات واطباء الاختصاص والمختبرات والادوية، ما يقلل الخدمات الصحية للعاملين، لأن نظام الرعاية الصحية فيه ضعف حاليا، فكيف مع الضغط المضاعف على الخدمات الصحية مع إقرار التأمين.

الحديث المتكرر عن إقرار نظام التأمين الصحي، جدد المطالبة بايجاد قاعدة تأمين صحي وطني شامل، يضم تحت مظلته الجهات والأفراد كافة، بخاصة بعد إقرار الحكومة مع بداية العام الحالي، تعديلات على نظام التأمين الصحي المدني، تتعلق بالمنتفعين مع المشترك إلزامياً بموجب أحكام نظام التأمين الصحي المدني، ومنها استمرار انتفاع الأبناء الذكور العازبين الذين أتموا الـ18، بالاضافة لاستمرار انتفاع الأبناء الذكور والإناث الذين أتموا الـ25، مقابل دفع المشترك لبدل شهري مقداره 5 دنانير إذا كان الابن غير عامل و10 دنانير إذا كان عاملا. أما الابنة العاملة فيترتب على انتفاعها بدل شهري قدره 5 دنانير.

مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة، قال إن التوسع بشمول شرائح أوسع في مظلة التأمينات الصحية أيا كان نوعها مهم، وهذا يتسق مع احتياجات المواطنين الذين يفتقد غالبيتهم لتأمين صحي حقيقي، يغطي متطلبات رعايتهم الصحية، لكنه يؤكد أن هذا التعديل يدفع لطرح التساؤل حول ما إذا كان سيشكل بديلا للتأمين الصحي الشامل الذي وعدت به الحكومات في السنوات الماضية دون أن تحققه، بخاصة في ظل تردد الحكومات بالتعامل مع هذا الملف، وتلميحات من مسؤولين ومختصين حول الكلف العالية التي سيتكبدها التأمين الشامل للخزينة، وضغوطات من أصحاب المصلحة في بقاء الوضع القائم حاليا على ما هو عليه.

ويشدد أبو نجمة على فكرة ألا بديل عن التأمين الصحي الشامل مهما بلغت كلفته، فهو تأمين ذو عدة شمولية لجميع فئات المجتمع، وبشكل خاص للفئات المحرومة التي لا تنتمي لمنظومة تأمينات القطاع العام أو الخاص، ويوحد أسعار الخدمات العلاجية ولا يلغي عمل صناديق التأمين القائمة.

وبين أن الدراسات أثبتت أن بالإمكان تحقيق ذلك دون كلف اضافية على الخزينة، مقارنة بالكلف التي تتكبدها، نتيجة تشتت أنظمة التأمين والمساعدات وعدم انتظامها وعدم خضوعها لحوكمة حقيقية وسوء الإدارة والهدر غير المبرمج.