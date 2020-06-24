تأمين المركبات على سلم تعويضات فروع التأمين للربع الأول

عمان- استحوذ تأمين المركبات بنوعيه (الالزامي والتكميلي)، على ما نسبته 5ر47 بالمئة من اجمالي تعويضات القطاع للربع الاول من العام الحالي والبالغة 108 ملايين دينار، ليصل الى حوالي 51 مليون دينار .

واظهرت بيانات الاتحاد الاردني لشركات التامين للربع الاول من العام الحالي، انخفاض أقساط تأمين المركبات بنسبة 3ر12 بالمئة، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي ليصل الى 48 مليون دينار، إذ شكلت حصة الفرع من اجمالي الاقساط نسبة حوالي 27 بالمئة .

وشهدت أعمال فرع التأمين الطبي ارتفاعاً في الأقساط للربع الأول، والتي وصلت الى مبلغ 72 مليون دينار مقارنة مع ما يقارب 69 مليون دينار، كما ارتفعت تعويضات الفرع لنفس الفترة والتي وصلت الى حوالي 42 مليون دينار، محققة نسبة ارتفاع 8ر1 بالمئة.

وفيما يخص فرع التأمين البحري فقد بلغت أقســاطه للربع الأول 5ر4 مليون دينار مقارنة مع 7ر4 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة إنخفاض قدرها9ر4 بالمئة، وتشمل أعمال التأمين البحري؛ تأمين الطيران التي وصل اجمالي أقساطها للربع الأول من عام 2020 الى حوالي 94 الف دينار مكتتبة من 4 شركات وبنسبة إنخفاض وصلت 6ر77 بالمئة عن عام 2019.

وشهدت اعمال فرع تأمين الحريق ارتفاعا في الاقساط بنسبة 3ر4 بالمئة إذ بلغت حوالي 20 مليون دينار للربع الأول، كما ارتفع حجم التعويضات المدفوعة للفرع إلى مبلغ 6 ملايين دينار لنفس فترة المقارنة، فيما شكلت حصة الفرع من اجمالي التعويضات نسبة7ر5 بالمئة .

واظهرت بيانات الاتحاد انخفاض أقساط فرع تأمينات الحوادث العامة للربع الأول الى ما يقارب 5 ملايين دينار مقارنة مع 6 ملايين دينار اقساط لذات الفترة من العام الماضي، وبنسبـة إنخفاض وصلت 15 بالمئة، وتشمل أعمال تأمينات الحوادث العامة أقساط فرع تأمين المسؤوليـة بمبلغ 2ر2 مليون دينار الـى جانب أنواع التأمين الأخرى.

كما اظهرت البيانات انخفاض اقساط أعمال فرع تأمين الائتمان بنسبة 7ر31 بالمئة إذ وصلت للربع الأول من عام 2020 الى مبلغ 154 الف دينار، كما انخفضت تعويضات الفرع للربع الأول لتصل الى مبلغ 261 الف دينار.

وانخفضت تعويضات فرع تأمين الحياة للربع الأول بنسبة 12 بالمئة الى 5ر7 مليون دينار، ووصلت أقساط الفرع الى مبلغ 26 مليون دينار .

بترا