تأمين عاملات وسياح بعد تراكم الثلوج في الطفيلة

فيصل القطامين

الطفيلة – أكد محافظ الطفيلة محمد الرفايعة إخلاء نحو 70 من العاملات في مصنعي الألبسة في ارويم وبصيرا إلى منازلهن، بالإضافة إلى إخلاء أسرة أجنبية من السياح كانت متجهة إلى مدينة البتراء إلى نزل فندق ضانا بعد أن علقت مركبتهم جراء إغلاق طريق القادسية نتيجة تراكم الثلوج.

وبين الرفايعة أن الشرطة والدفاع المدني قامت بعملية الإخلاء وتأمين الأسر الى الفندق، وسحب المركبة بعد تشغيلها إلى الفندق بعد أن تم فتح الطريق التي كانت سالكة بصعوبة ، حيث لم تتمكن من السير على طريق الرشادية – القادسية بسبب تراكم الثلوج وتكاثف الضباب الذي قلص من مدى الرؤية الأفقية .

وأشار إلى أنه لم تسجل أي حوادث تذكر، داعيا المواطنين إلى عدم الخروج بمركباتهم الصغيرة التي لا تتمكن من السير على طرق يصعب سلوكها ، بسبب الثلوج وكثافة الضباب وانخفاض درجات الحرارة ، حيث تتوقف تلك المركبات وتشكل عوائق مرورية يضطر إلى سحبها وإخلاء ركابها .

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