تأهب للهيئة البحرية في العقبة بعد فيروس كورونا

أحمد الرواشدة

العقبة– أكد مدير عام الهيئة البحرية الأردنية محمد السلمان أن الهيئة البحرية زادت من مستوى التأهب الكامل لكافة طواقمها وكوادرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للكشف الحسي على جميع البواخر التي تدخل المياه الاقليمية الاردنية خاصة بعد انتشار فايروس كورونا.

واشار السلمان في تصريح لـ”لغد” أن كل سفينة أو باخرة تدخل المياه الاقليمية الأردنية تقوم كوادر الهيئة بالكشف الحسي عليها والتدقيق بشكل أعمق على السيرة المرضية وفحص كامل الطاقم طبيا بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، مؤكدا بأنه وعند الاشتباه بأي اصابة غير طبيعية فان السفينة تمنع من الاصطفاف على أرصفة الموانئ وتبقى بالمياه الاقليمية لحين التأكد من الاصابة ايا كانت.

واشار السلمان ان هناك اجراءات احترازية تقوم بها الهيئة لجميع السفن القادمة لموانئ العقبة خاصة بعد انتشار فايروس كورونا.