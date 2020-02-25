تأهل أبو يمن وعزيز وسوار إلى الأدوار الحاسمة

بلال الغلاييني

عمان- تأهل لاعبو المنتخب الوطني لكرة الطاولة زيد أبو يمن وزياد عزيز وسوار أبو يمن الى الدور الثاني للتصفيات الأولمبية لدول منطقة غرب آسيا، والمؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، في الوقت الذي فقدت فيه اللاعبة براء الوديان فرصة التأهل بفارق الأشواط عن البحرينية مريم العلي، وذلك بعد خسارتها أمام السورية هند ظاظا في المباراة الحاسمة التي جرت أمس في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وحسب قرعة دور الـ16 لفئة الرجال، التي سحبت أمس، سيلعب زياد عزيز مع الكويتي إبراهيم الحسن، ويشهد هذا الدور أيضا لقاء القطري محمد عبدالوهاب مع اليمني عبدالكريم إبراهيم، فيما ضمن بقية اللاعبين زيد أبو يمن وعلي الخضراوي (السعودية)، وأحمد المهندي (قطر)، وعبدالعزيز بوشليبي (السعودية)، وراشد سند (البحرين)، وداود شعيب (لبنان)، التأهل الى دور الـ8 (تلقائيا) بعد أن تصدروا دور المجموعات، وحسب ما أفرزته النتائج بين اللاعبين.

وأسفرت منافسات (الرجال) عن فوز علي الخضراوي (السعودية) على محمد صالح بنتيجة 4-1، وداود شعيب (لبنان) على محمد عبدالوهاب (قطر) بنتيجة 4-2، وعبدالعزيز بوشليبي (السعودية) على عبدالله البلوشي (الإمارات) بنتيجة 4-1، وعلى عبيدة ظاظا (سورية) بنتيجة 4-0، وزيد أبو يمن (الأردن) على صلاح البلوشي (الإمارات) بنتيجة 4-1، وعلى إبراهيم المغربي (فلسطين) بنتيجة 4-0، وراشد سند (البحرين) على إبراهيم المغربي (فلسطين) بنتيجة 4-1، وزياد عزيز (الأردن) على محمد هامي (لبنان) بنتيجة 4-2، وأحمد المهندي (قطر) على محمد زياد (العراق) بنتيجة 4-1، ومحمد زياد (العراق) على محمد هامي (لبنان) بنتيجة 4-3، وأحمد المهندي (قطر) على زياد عزيز (الأردن) بنتيجة 4-2.

وعلى صعيد منافسات بطولة السيدات، وفي دور الـ8، ستلعب سوار أبو يمن مع مريم القاسم (البحرين)، وعلى الطاولة المجاورة تلعب ملك خوري (لبنان) مع مريم العلي (البحرين)، فيما تأهلت اللاعبات هند ظاظا (سورية)، وماريانا شاكيان (تلقائيا) الى الدور نصف النهائي.

وأسفرت مباريات فئة (السيدات) عن فوز سوار أبو يمن (الأردن) على ملك خوري (لبنان) بنتيجة 4-0، وعلى شيماء أبو عطية (فلسطين) بنتيجة 4-0، وهند ظاظا (سورية) على براء الوديان (الأردن) بنتيجة 4-1، ومريم القاسمي على نبأ السراج (العراق) بنتيجة 4-2.