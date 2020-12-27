تأهل الوحدات للدور النهائي في استفتاء “الآسيوي”

عمان – الغد – تأهل نادي الوحدات برفقة نادي الاتحاد السوري، إلى الدور النهائي في استفتاء أكثر الأندية شعبية في قارة آسيا، وذلك بعد انتهاء التصويت لمنطقة غرب آسيا.

وحصل الوحدات على نسبة 32.71 % من مجموع الأصوات، في حين نال الاتحاد 23.87 % من الأصوات.

وانضم الوحدات والاتحاد السوري، إلى تراكتور وبيرسيبوليس الإيرانيين اللذين تأهلا عن وسط وجنوب آسيا، وشنغهاي شينهوا الصيني وسوون سامسونغ بلو وينغز الكوري الجنوبي، الذين تأهلا عن منطقة الشرق، وبيرسيجا جاكرتا الإندونيسي وجوهور دار التعظيم الماليزي عن منطقة آسيان.ى – (أخبار النجوم)