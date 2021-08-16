تأهل سحاب والحسين إربد لدور الـ 16 بكأس الأردن

عمان – تأهل فريقا سحاب والحسين اربد إلى دور الـ 16 ببطولة كأس الأردن لكرة القدم، بعد فوزهما اليوم الاثنين على فريقي الخالدية والهاشمية في اطار منافسات دور الـ 32 من البطولة.

وحقق فريق سحاب الفوز على فريق الخالدية بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، فيما فاز فريق الحسبن اربد على فريق الهاشمية بنتيجة 5-1، في المباراة التي جرت على ستاد الحسن بإربد.

وتختتم منافسات دور الـ 16 مساء اليوم بلقاء شباب الأردن مع فريق حرثا، ومعان مع دار الدواء. –(بترا)