تأهل صعب لأوساكا وسهل لهاليب إلى ربع نهائي كأس جيبسلاند

ملبورن – تأهلت اليابانية ناومي أوساكا صاحبة ثلاثة ألقاب كبيرة ضمن بطولات الغراند سلام بصعوبة إلى الدور ربع النهائي من كأس جيبسلاند الأسترالية في كرة المضرب، عندما قلبت تخلفها بمجموعة أمام البريطانية المغمورة كاري بولتر إلى فوز 3-6 و6-3 و6-1 الثلاثاء في ملبورن.

وقالت أوساكا التي تلتقي في الدور التالي مع الرومانية إيرينا-كاميليا بيغو “اليوم كان شاقاً بالنسبة لي. شعرت بأني أخوض تجربة جديدة هنا مجدداً بعد غياب لفترة طويلة”.

وأضافت المصنفة ثانية في البطولة “أعتقد أن منافستي لعبت بشكل جيد، وبالتالي كان يتعين علي رفع مستواي”، مشيرة إلى أنها كانت “أكثر هدوءاً بعد خسارتي المجموعة الأولى وقررت أن العب بطريقة جيدة”.

وكانت بولتر المصنفة 371 على مستوى العالم حققت المفاجأة باخراجها الاميركية الشابة كوكو غاوف في الدور السابق، ونجحت في استغلال أخطاء أوساكا في المجموعة الاولى لتحسمها في مدى 39 دقيقة.

بيد ان اوساكا استجمعت قواها بعد ذلك ووجدت ايقاعها ونجحت في حسم المجموعتين الثانية والثالثة بسهولة.

وكانت أوساكا خاضت اول مباراة رسمية لها في الدور السابق ضد الفرنسية اليزي كورنيه، وتحديدا منذ تتويجها بطلة لفلاشينغ ميدوز الأميركية في أيلول/سبتمبر الماضي.

