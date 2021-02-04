تأهل لايبزيغ وفولفسبورغ ومونشنغلادباخ

برلين- اكتمل عقد الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم بتأهل لايبزيغ وفولفسبورغ وبوروسيا مونشنغلادباخ ويان ريغنسبورغ من الدرجة الثانية، عندما أكرم الأول وفادة ضيفه بوخوم من الدرجة الثانية برباعية نظيفة، وتغلب الثاني بصعوبة على ضيفه شالكه 1-0، والثالث على مضيفه شتوتغارت 2-1، والرابع على ضيفه كولن 4-3 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2) في ثمن النهائي.

في المباراة الأولى، حسم لايبزيغ، ثاني البوندسليغا، تأهله في الشوط الأول بهدفي المالي أمادو حيدارا (10) وقائده النمساوي مارسيل سابيتسر (45+1 من ركلة جزاء)، قبل أن يضيف الدنماركي يوسف بولسن ثنائية في الشوط الثاني (66 و76).

وفي الثانية، سجل الهولندي فوت فيخورست الهدف الوحيد في الدقيقة 40.

وفي الثالثة، بكر شتوتغارت بالتسجيل عبر الكونغولي الديمقراطي سيلاس وامانجيتوكا في الدقيقة الثانية، لكن بوردوسيا مونشنغلادباخ قلب الطاولة بتسجيله هدفين للفرنسيين ماركوس تورام (45+1) والحسان بليا (50).

وفي الرابعة، فجر يان ريغنسبورغ مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه كولن بركلات الترجيح.

تقدم كولن بهدفين لاسماعيل ياكوبس (4) والنيجيري دينيس (22)، ورد يان ريغنسبورغ بهدفين للكندي سكوت كينيدي (35) ويان جورج (43).

واحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت ليان ريغنسبورغ.

ولحقت الأندية الأربعة بفرق بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن وروت-فايس ايسين من الدرجة الرابعة وهولشتاين كيل من الدرجة الثانية والتي حجزت بطاقتها الثلاثاء.

وفجر روت-فايس ايسن مفاجأة مدوية عندما أقصى باير ليفركوزن خامس البوندسليغا (2-1 بعد التمديد)، فيما واصل هولشتيان كيل الذي كان جرد بايرن ميونيخ من اللقب في 13 من كانون الثاني (يناير) الماضي، مغامرته في المسابقة بفوزه على دارمشتادت 98 من الدرجة الثانية (7-6 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1).

وتغلب بوروسيا دورتموندعلى بادربورن من الدرجة الثانية 3-2، وفيردر برين على غرويتر فورث من الدرجة الثانية (2-0).-(أ ف ب)