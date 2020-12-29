تأهل 6 فرق طلابية لنهائي “هالت برايز” في “الألمانية الأردنية”

عمان- تأهلت ستة فرق طلابية للمرحلة النهائية في مسابقة هالت برايز العالمية بالجامعة الألمانية الأردنية، وذلك خلال حفل تحكيم المرحلة قبل النهائية الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة بحضور عميدها الدكتور رائد الخصاونة ولجان التحكيم وأعضاء الفريق التنظيمي للمسابقة على مستوى الأردن وعدد من الضيوف والطلبة.

وأشار الخصاونة، في كلمة له، الى أهمية المسابقة والحاجة المُلحة لخلق وتفعيل حاضنات أعمال لاحتضان الأفكار الإبداعية الشبابية وتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع، مشيداً بجهود الفريق التنظيمي وعمله الدؤوب خلال الأشهر السابقة وعلى أعلى المستويات.

كما عبرت الخبيرة في مجال ريادة الأعمال منى شهابي عن مدى فخرها بالفرق المشاركة، مبينةً مراحل العمل التي مر بها الطلبة لصقل الأفكار والمشاريع لتصل إلى مستوى المنافسة العالمية.

ومن جهتها، أثنت منسقة الحرم الجامعي للمسابقة الطالبة سارة الزبيدي على جهود المنظمين والمشاركين ودعم عمادة شؤون الطلبة لهم ليكون لهم دور ومساهمة في تغيير العالم نحو الأفضل.

وتم خلال المرحلة تقسيم لجان التحكيم التي تألفت من مؤسسين وأصحاب شركات وابتكارات داعمة للشباب والإبداع، إضافة إلى أكاديميين متخصصين إلى ثلاث مجموعات لتقييم مشاريع الطلبة في تحدي مسابقة هالت برايز للعام 2021 وهو الأمن الغذائي؛ حيث تأهلت ستة فرق من أصل ثمانية عشر إلى المرحلة النهائية وهم: فريق “روبوتيك” التي تقوم فكرتهم على استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية الزراعة، وفريق “بيتس آند بيسز” والذي يهدف الى تحويل المخلفات الغذائية الى سماد طبيعي عن طريق آليات مختلفة، وفريق “مودرن فارمز” والذي يقوم على تصميم مزارع رأسية تستخدم أحدث طرق الزراعة وإدماجها في البيوت ليتسنى لأي شخص الزراعة وفي أي مكان.

إضافة إلى فريق “رايت تو ايت” الذي تمحورت فكرته حول تصنيع السماد الطبيعي من خلال عمليات هندسية كيمائية من المخلفات الغذائية، و”فريق اينسايكلوفوديا” حول تصميم ماكينات تعنى بجمع مخلفات الغذاء وتحويل هذه المخلفات الى غاز طبيعي وسماد أيضا، وأخيرا فريق “افلح” الذي يعمل على ربط المستثمرين بأصحاب المزارع والمزارعين من خلال تطبيق للهواتف الذكية.

يُشار الى أن التصفيات النهائية للمسابقة ستقام يوم السبت المقبل لتشارك بعدها في التصفيات على مستوى المملكة.