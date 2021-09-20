تأهيل شبكات مياه الطفيلة بـ 13.2 مليون دولار

عمّان – الغد – وقع امين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة في وزارة المياه والري /سلطة المياه اليوم الاثنين 20 ايلول 2021 اتفاقية FARA2 الخاصة بتخفيض الفائد المائي في محافظة الطفيلة بقيمة نحو (13,2) مليون دولارمقدمة كمنحة من الوكالة الامريكية للتنمية الدوليه USAID وبمساهمة ذاتية من سلطة المياه بقيمة (1,3) من كلفة المشروع الكلية البالغة (152) مليون دولار ، مع ممثلي الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بحضور مدير ادارة التخطيط والادارة – مديرية الفاقد ومشاريع الفارة والتي تهدف الى تأهيل وتطوير وتحسين شبكات المياه الرئيسية والفرعية في محافظة الطفيلة حيث ان مدة تنفيذ جميع مشاريع الفارة هو (5) سنوات .

وبين الامين العام ان الوزارة/ سلطة المياه تركز جهودها على تحديث وتطوير شبكات المياه في جميع مناطق المملكة لخفض الفاقد المائي وتطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبالتالي تقليل خفض نسبة الفاقد و توفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب موضحا ان مشروع الفارة هو احد برامج التعاون المتكامل مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بقيمة (152) مليون دولار لتحديث وتأهيل الشبكات في مناطق عدة من المملكة وتشمل محافظات الجنوب والبلقاء وغيرها من المناطق.

واوضح ان الاتفاقية تشمل تحضير خطة لتقييم الوضع المائي في الطفيلة والبدء بتحضير دراسة هيدروليكية لكافة المناطق وعمل دراسات تفصيلة لجميع مناطق المحافظة بهدف خفض الفاقد المائي فيها حيث سيتم تركيب انظمة حدثة للتشغيل والصيانة من خلال اجهزة المراقبة SCADAلتشغيل ومراقبة كافة المصادر المائية وبالتالي اختصار الوقت والجهد .

وأشار المهندس بشار البطاينة ان المشروع يتضمن بناء خطين لنقل المياه باطوال مختلفه وتحديث الشبكات الفرعية واستبدال العدادات بانواع جديده ذكيه مع تطوير للمضخات وربطها بمنظومة المراقبه ( SCADA ) مما سوف يساهم في تقليل الفاقد في المياه في الشبكات سواء الفاقد الفني او الفاقد الاداري وتحديث انظمة المراقبه على هذه المنظومات مما سوف يساهم في رفع فعالية التزويد المائي ومعالجة الفاقد في مصادر المياه والرقابه وحماية مصادر المياه وتحقيق سرعة الاستجابة للتعامل مع شكاوي وكسور الشبكات بفاعلية .

وعبر الامين العام البطاينة خلال توقيع الاتفاقية عن امتنان وتقدير وزارة المياه والري/ سلطة المياه للدعم الكبير الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية من خلال الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة خاصة في قطاع المياه.