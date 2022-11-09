تأهيل وتركيب 17 ألف عمود كهرباء وتقليم 21 ألف شجرة استعدادا لفصل الشتاء

أعلنت شركة الكهرباء الأردنية، عن تأهيل وتركيب 17 ألف عمود كهرباء، وتقليم وتهذيب 21 ألف شجرة ملامسة أو قريبة لشبكة الكهرباء، ورفع جاهزيتها، استعداداً لمواجهة الظروف الجوية خلال فصل الشتاء بحسب مدير الطوارئ بالشركة فراس مجلي.

وتحدث مجلي عن إجراءات احترازية اتخذتها الشركة للتعامل مع زيادة الأحمال في فصل الشتاء، إلى جانب تفعيل وتطوير دور غرف الطوارئ لتفادي الانقطاعات، والتعامل مع أي عطل محتمل بأقصى سرعة ممكنة من خلال ورش وفرق عمل هندسية وفنية منتشرة في مختلف مواقع امتياز الشركة بمحافظات الوسط الأربعة.

وأكد مدير الطوارئ في الشركة استكمال أعمال الصيانة الدورية والوقائية لضمان استمرارية وجودة التغذية الكهربائية وخفض نسبة الأعطال في محافظات (العاصمة والزرقاء ومأدبا، والبلقاء).

وأشار مجلي إلى وجود تنسيق مع وزارة الزراعة وأمانة عمان وبلديات محافظات الوسط، وقال إن تقليم الأشجار عملية مستمرة ومتواصلة طوال العام.

وكانت وزارة الزراعة وشركة الكهرباء الأردنية وقعتا في آب/أغسطس الماضي، مذكرة تفاهم، أتاحت لكوادر الشركة إزالة وتقليم الأشجار التي تشكل خطراً على شبكة توزيع الكهرباء، بالتنسيق المباشر مع الوزارة.

بداية العام الحالي حدث انقطاع للتيار الكهربائي في عدد من مناطق العاصمة عمان نتيجة سقوط أشجار على شبكة الكهرباء، بعد أن تراكمت الثلوج على أغصانها.

وأكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية حسين مهيدات، قيام الوزارة بتوجيه جميع البلديات في المملكة لرصد الأشجار القريبة من شبكات ومحولات الكهرباء والتعامل معها بالشكل الذي يحول دون إلحاق ضرر بالشبكة، مشيراً إلى ربط شركات الكهرباء بنظام الطوارئ الخاص بمتابعة الحالة الجوية في وزارة الإدارة المحلية، لزيادة التنسيق المشترك والإبلاغ عن أي إعاقات لحركة كوادر الشركة في الميدان، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الجهات المختصة لتسهيل عمل هذه الكوادر في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

وأشار مدير الحراج بوزارة الزراعة خالد المناصير، إلى أن عمليات التقليم والتهذيب والإزالة للأشجار المتداخلة مع شبكة الكهرباء، لا تحتاج حالياً إلى إذن مسبق من قبل وزارة الزراعة، وإنما تجري العملية بالتنسيق مع الوزارة، لغايات التواجد في الميدان وضمان التنفيذ بالشكل الذي يحمي شبكات الكهرباء والاتصالات من الضرر، ويحفظ الثروة الحرجية والشجرية، مشيدا بالجهود التي بذلتها كوادر شركة الكهرباء الأردنية بالتعاون مع الوزارة خلال الفترة الماضية وتعامل فرقها المختصة مع الأشجار المتداخلة مع الشبكة.

ولفت المناصير إلى التوجه بتحديد أنواع الأشجار التي يمكن زراعتها على الأرصفة وبالقرب من المنازل وشبكات الكهرباء والاتصالات بما لا يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة، ويخدم أهداف الزراعة الحرجية والتجميلية، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة، أكد وجود تنسيق عال وحملات مكثفة ومستمرة منذ 7 أشهر بالتعاون مع شركة الكهرباء الأردنية لأغلب الأشجار التي تشكل خطورة على شبكة الكهرباء وما زالت الحملات المشتركة مستمرة، مشيراً إلى أن دور الأمانة يتمثل في تقليم الأشجار التي لا تكون ملامسة لشبكة الكهرباء، فيما تتم مخاطبة وزارة الزراعة حول الشكاوى المتعلقة بإزالة الأشجار.

ولفت إلى أن نظام الأرصفة المتبع من أكثر من 15 سنة بأمانة عمان يحدد أنواعا للأرصفة لا تؤثر على السلامة المرورية ولا على سلامة المواطن ولا شركة الكهرباء مع الاشتراط بألا يكون عرض الرصيف أكثر من مترين اثنين لكي لا يؤثر على المشاة، وطالب بضرورة التقيد بنظام الأرصفة لتلافي أي ضرر محتمل للشبكة الكهربائية.