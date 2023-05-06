تأييد واسع لعودة سورية للجامعة العربية

زايد الدخيل

عمان- شهد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد أمس في القاهرة، تأييدا واسعا لعودة سورية إلى الجامعة، بعد مضي أكثر من 11 عاما على تعليق عضويتها، وفقا لمصدر مطلع.

وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أوكل المندوبون الدائمون قرار عودة سورية لشغل مقعدها الشاغر في الجامعة العربية الى وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون في دورتين طارئتين لمجلس الجامعة في مقرها اليوم الأحد، لبحث التطورات الجارية في السودان وسورية.

ويأتي الاجتماع مع بدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة امس، في وقت تشدد فيه الدول العربية على أهمية الحفاظ على الهدنة المعلنة في السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع وحل النزاع بين الجانبين سلميا.

وشارك الأردن، في أعمال الاجتماع، الذي جاء بدعوة من الأردن والسعودية ومصر والعراق، لمناقشة تطورات الأزمة السورية، خصوصاً بعد التحركات الدبلوماسية التي شهدتها الساحة العربية، والجهود في هذا الملف، وآخرها الاجتماع الذي استضافته عمّان بمشاركة وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق وسورية.

وقدّم مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، خلال الاجتماع ، إحاطة لمجلس الجامعة حول مجريات الاجتماع الذي استضافته المملكة، وما نتج عنه من توافقات تضمنها بيان عمّان، الذي وقّع عليه وزراء خارجية الدول الأربعة.

وأكد العضايلة وقوف المملكة إلى جانب أشقائها، وتمسكها دوماً بنهجها ورؤية قيادتها الهاشمية لتحقيق التضامن العربي وتعزيز حالة الوفاق بين الأشقاء العرب، خدمةً لقضايا الأمة ودفاعاً عن مصالحها وتعزيزاً لوحدتها، مشددا على أن الأردن بسياسته يؤكد المحافظة دوما على العلاقات الأخويّة والترابط العربي- العربي بين الدول العربية الأعضاء، وبما يسهم بتدعيم أسس التضامن العربي والارتقاء بالعمل المشترك في إطار الجامعة العربية.