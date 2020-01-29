تأ جيل مباراة ليكرز أمام كليبرز حدادا على وفاة كوبي براينت

لوس أنجليس (الولايات المتحدة) – قررت رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين “NBA” تأجيل مباراة لوس أنجليس ليكرز أمام كليبرز تكريما لرحيل النجم السابق للوس أنجليس، كوبي براينت، الذي لقي حتفه في حادث تحطم مروحية في كاليفورنيا.

والمباراة التي كانت ستقام مساء الثلاثاء هي الأولى للوس أنجليس ليكرز منذ رحيل براينت (41 عاما) في الحادث الذي لقيت فيه ابنته جيانا مصرعها أيضا عن عمر 13 عاما وكذلك 7 أشخاص آخرين.

ولم ينج أي شخص من حادث تحطم المروحية في منطقة كالاباساس في كاليفورنيا مساء الأحد الماضي.

وأوضح بيان لرابطة الدوري الأمريكي للمحترفين أن قرار تأجيل المباراة “اتخذ احتراما للوس أنجليس ليكرز” وأنه يأسف لوفاة براينت وابنته وباقي الضحايا.

وبدأت السلطات بالفعل في التحقيق في أسباب وقوع الحادث، رغم أن الحكم النهائي قد يستغرق عاما أو أكثر، وأوضح بعض الخبراء أن الظروف الجوية وتكاثر الضباب يمكن أن تكون عاملا هاما في تحطم المروحية. – (إفي)