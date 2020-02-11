“تابلت وهاتف” مايكروسوفت الجديد بأيدي الناس قبل 11 شهراً من إطلاقه (فيديو)

ترجمة: ينال أبو زينة

الغد- تمت مشاهدة جهاز “مايكروسوفت”، الذي يتمتع بخاصية الطي ليتحول من هاتف ذكي إلى “تابلت”، في يد أحد ركاب وسائل النقل العامة قبل صدوره في الأسواق بأحد عشر شهراً كاملاً.

وقام أحد “اليوتيوبرز” بتصوير حامل هذا الجهاز الغريب وهو يستقل قطار “فانكوفر سكاي”، ليقوم إثر ذلك بتحميل مقطع الفيديو هذا فوراً إلى قناته الشخصية، وفقًا لما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن مجلة التكنولوجيا الأميركية “ذا فيرج”.

ويمكن لمشاهد الفيديو أن يرى شعار “مايكروسوفت” يظهر جلياً على غطاء الجهاز الفضي.

ولم تعرف هوية مستخدم الجهاز هذا أو حتى كيفية وصل هذا الجهاز إليه قبل صدوره بعد. لكن الفيديو يقدم فكرة جيدة عن كيفية استخدامه.

وقد أطلقت “مايكروسوفت” على هذا الجهاز اسم “سيرفيس دو”، ووصفته بأنه “التوازن المثالي بين الإنتاجية والحركة”.

ويتكون هذا الجهاز من شاشتين بحجم 5.6 إنش تتصلان بمفصلة مركزية تتيح إمكانية طيهما. وتعرض كل شاشة منهما محتوً مختلف عن الأخرى، أو يمكنهما أن تشكلان معاً شاشة عرض واحدة بحجم 9 إنش مثلها مثل أي جهاز “تابلت” آخر، إنما مع فاصل في الوسط حيث تقبع المفصلة.

وتكمن الفكرة من هذا الابتكار في خلق تجربة استخدام جهاز “تابلت” كاملة، إنما مع إمكانية طيه وحمله في الجيب.

ويتيح هذا الجهاز أيضاً إمكانية عرض لوحة مفاتيح على إحدى الشاشتين واستخدام الأخرى كشاشة عرض ليعطي المستخدم إمكانية استخدامه كجهاز “لاب توب”.

وقد أوضحت “مايكروسوفت” أن الجهاز ليس بهاتف، رغم أنه يُجري المكالمات الهاتفية، بل هو “تابلت” حديث كلياً. وهو يعتمد نظام التشغيل “آندرويد”، كما وأنه من المقرر أن يصدر في الأسواق خلال فترة عيد الميلاد المجيد من العام الجاري.