فيجو – استقبلت جماهير الفريق الرديف لسيلتا فيجو الأحد لاعبي ديبورتيفو لا كورونيا بملعب باريرو بفرقة من عازفي موسيقى الـ(مارياتشي) وتابوت حيث هتف مشجعو الفريق السماوي للغريم الأزلي “إلى الدرجة الرابعةة، إلى الرابعة” قبل مواجهة الفريقين في دوري الدرجة الثالثة الإسباني.

كما شوهدت لافتات تحمل عبارات مثل “للبيع” و”فريقنا الرديف، غريمكم”، وتابوت باللونين الأزرق والأبيض المميزين لديبورتيفو.

وظل جمهور سيلتا فيجو مستيقظا حتى ساعات الصباح الباكر لعمل “إحماء” لأجواء الدربي التاريخي الذي يقام ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة وفي ظل الصراع على خوض مرحلة التأهل إلى دوري الدرجة الثانية.

ورافقت حافلة فريق ديبورتيفو قوة أمنية، ولم تقع أي حوادث، رغم أن القوة صادرت صندوقا يحوي عبوات دخان وألعاب نارية.

وتواجد أيضا بعض باعة الكوفيات التذكارية والذين حققوا مكسبا لا بأس به في زيارة سيلتا فيجو ب إلى ملعب رياثور في المباراة الأولى، ليغيروا العبارة المنقوشة على الكوفيات من (الدربي خاصتنا) إلى (الدربي الجديد).

وقال أحد الباعة “فوجئنا بحجم النجاح الذي حققناه. كان الطلب هائلا”، على بوابات ملعب باريرو حيث لم يتوقف عن بيع الكوفيات للمشجعين مثل كيكي الذي ابتاع خمس قطع كي يهديها لأفراد أسرته خاصة وأن “هذه المباراة تاريخية”.

وأثارت زيارة ديبورتيفو إلى فيجو لملاقاة الفريق الرديف من سيلتا قدرا كبيرا من الترقب، ما اضطر الأخير إلى منع دخول الكثير من الصحفيين الذين كانوا قد طلبوا تغطية المباراة، بسبب التدابير الاحترازية الصحية في مواجهة جائحة كوفيد-19. (إفي)