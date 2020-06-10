“تاتا” لإدارة الأصول تؤسس مكتبها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي

دبي – أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن افتتاح المكتب الإقليمي الخاص بشركة تاتا لإدارة الأصول المحدودة في المركز المالي.

وتعد شركة تاتا لإدارة الأصول المحدودة من شركات إدارة الأصول السبّاقة في الهند، وتتبع لمجموعة تاتا التي تتخذ من الهند مقراً رئيسياً لها، وتبلغ إيراداتها 113 مليار دولار (2018-2019). وتعمل مجموعة تاتا، المؤسسة العالمية التي يناهز عمرها أكثر من 150 عاماً، في ست قارات بعدد موظفين يبلغ أكثر من 720,000 موظف. وبعد حصول شركة تاتا لإدارة الأصول على ترخيصها من سلطة دبي للخدمات المالية، انضمت الشركة رسمياً إلى مجتمع مركز دبي المالي العالمي اعتباراً من شهر أبريل 2020، حيث سيساهم تأسيس المكتب الجديد في تعزيز التفاعل مع المتعاملين وتطوير الأعمال.

ويرتكز نجاح شركة تاتا على نهج العمل الذي تتبعه الشركة والقائم على القيم الهادفة إلى تأمين مستقبل مالي أفضل للمستثمرين، وتقديم جودة حياة أفضل لهم من خلال التميز في الأداء والخدمة وكسب ثقتهم. ويعد هذا نهجاً جاذباً في ظل التزام دبي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وتماشيه مع مساعي دبي الرامية لتصبح مركز الخدمات المالية الأكثر إستدامة في المنطقة.

وتعمل شركة تاتا لإدارة الأصول، التابعة لمجموعة تاتا، من خلال صناديق الاستثمار المشتركة وخدمات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار البديلة وصناديق الاستثمار الخارجية. وتتمثل نقاط القوة الرئيسة لشركة تاتا لإدارة الأصول ليس في أنظمتها وعملياتها المميزة فحسب، بل في جودة رأس المال الفكري الخاص بها. كما وتتميز الشركة بوجود إطار عمل معزّز لإدارة المخاطر مع ضوابط وأرصدة مدمجة. وتقوم الشركة بإدارة الأموال عبر نموذج استمرارية المخاطر المتكامل.

وبهذا الصدد، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “يسعدنا أن نرحّب بشركة تاتا لإدارة الأصول في مركز دبي المالي العالمي، حيث يمثل تأسيس مكتبها وعلامتها التجارية العريقة في المركز المالي إضافة قيمة مميزة. وستستفيد الشركة من المنظومة المالية التي يوفرها والبنى التحتية المرنة، بالإضافة إلى سهولة التواصل مع الأسواق العالمية والنظام التنظيمي المتقدم.”