“تاتيانا أتاناسوفا” تنضم لمنتجع وريزدينسز موفنبيك العقبة

عمان – يعلن منتجع وريزدينسز موفنبيك العقبة عن تعيين تاتيانا أتاناسوفا كمدير عام حاملة معها أكثر من 16 عاماً من الخبرة في عالم الضيافة. وقد أمضت تاتيانا 14 شهراً كمدير فندق لمنتجع موفنبيك البترا.

تعرف تاتيانا بكونها مهنية ذات أسفار عديدة، هي قيادية بجدارة وملهمة لمن حولها وهي تحمل درجة الماجستير في الاقتصاد وماجستير العلوم من بلغاريا. وفي فترة سابقة من مسيرتها المهنية، عملت أيضا في مشاريع فندقية في ألمانيا وجمهورية التشيك وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأميركية وبربادوس.