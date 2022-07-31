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تاجر يفتح النار على مشاركين بحفل افتتاح محل منافس ويصيب شخصين

12:12 م2022-07-31
تاجر يفتح النار على مشاركين بحفل افتتاح محل منافس ويصيب شخصين
تاجر يفتح النار على مشاركين بحفل افتتاح محل منافس ويصيب شخصين

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صابرين الطعيمات- أصيب شخصين أحدهم ثلاثيني وحدث صباح اليوم بعيارات نارية، إثر قيام أحد أصحاب “السوبر ماركت” ببلدة ريمون غرب محافظة جرش بإطلاق النار  أثناء افتتاح “ماركت” آخر منافس له في البلدة وفق مصدر أمني مطلع.
وأكد المصدر أنه قد تم إسعاف الإصابات إلى مستشفى جرش الحكومي  إحداها حرجة.
فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة.

12:12 م2022-07-31
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