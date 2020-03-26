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تارديلي يحلم بـ “صرخة جماعية” لإبعاد كابوس “كورونا”

منذ 45 دقيقة

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مدن – قال لاعب كرة القدم الإيطالي ماركو تارديلي الفائز بلقب مونديال 1982 مع منتخب بلاده على حساب ألمانيا (3-1) في ملعب سانتياجو برنابيو حين جابت صورته العالم أثناء الاحتفال بتسجيل هدف، إنه يحلم “بصرخة مثل تلك لإبعاد كابوس فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكتب تارديلي على الشبكات الاجتماعية برفقة صورة لصرخته أثناء الاحتفال بالهدف: “أتصور صرخة تحرر جماعية، أحلم بصرخة مثل صرخة 82 لإبعاد الكابوس”.

وسجل تارديلي الهدف الثاني في الفوز 3-1 ليمنح فريقه الهدوء في المباراة، حيث يبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا 57 ألفا والمتوفين 7 آلاف و500 حالة. (إفي)

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