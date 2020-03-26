تارديلي يحلم بـ “صرخة جماعية” لإبعاد كابوس “كورونا”

مدن – قال لاعب كرة القدم الإيطالي ماركو تارديلي الفائز بلقب مونديال 1982 مع منتخب بلاده على حساب ألمانيا (3-1) في ملعب سانتياجو برنابيو حين جابت صورته العالم أثناء الاحتفال بتسجيل هدف، إنه يحلم “بصرخة مثل تلك لإبعاد كابوس فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكتب تارديلي على الشبكات الاجتماعية برفقة صورة لصرخته أثناء الاحتفال بالهدف: “أتصور صرخة تحرر جماعية، أحلم بصرخة مثل صرخة 82 لإبعاد الكابوس”.

#Legend Nadie puede poner en dudad que el mejor grito de un gol en toda la historia del fútbol, incluyendo todas las competiciones es el grito de Marco Tardelli en la final de 1982. pic.twitter.com/Fi8EIK3ak6 — Gastøn ⭐️ (@viejotaura) March 23, 2020

وسجل تارديلي الهدف الثاني في الفوز 3-1 ليمنح فريقه الهدوء في المباراة، حيث يبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا 57 ألفا والمتوفين 7 آلاف و500 حالة. (إفي)