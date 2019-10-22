تاريخ حافل لمنتخب كرة الشباب

عمان – الغد – حظي منتخب الشباب تحت 19 عاما لكرة القدم، بتاريخ حافل من المشاركات، في البطولات الآسيوية، وتوج مسيرته خلالها بالتأهل للمونديال العالمي لأول مرة بالعام 2007.

وعلى مدار مشاركة المنتخب بالتصفيات الآسيوية السابقة، والتي وصلت الى 8 مرات، تمكن من التأهل للنهائيات القارية 5 مرات، فيما كان الانجاز الابرزهو خطف بطاقة التأهل لكاس العالم للشباب بكندا بالعام 2007.

وينتظر ان بشارك المنتخب للمرة التاسعة بالتصفيات المقبلة التي ستنطلق بالعاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة :بوتان، بنغلاديش، والبحرين المضيفة.

بصمة واضحة

وخلال التصفيات التي اقيمت على ستاد عمان الدولي بالعام 2006، تمكن المنتخب بقيادة المدرب الوطني احمد عبد القادر، من الفوز على قطر 4-1 بالافتتاح، وخسر امام البحرين 0-2 ، ليعود الفريق القطري ليفوز على البحرين 2-0، ليتأهل المنتخب الى نهائيات بطولة آسيا بفارق الاهداف.

وترك المنتخب بصمته خلال مشاركته بنهائيات البطولة التي اقيمت في الهند، بقيادة المدرب الدنماركي يان بولسن، وبعد ان خسر بالافتتاح امام كوريا 0-3، عاد ليفوز على الهند 3-2، وتعادل مع قرغيزستان 0-0، ليشق طريقه للدور الثاني والذي تمكن خلاله من الفوز على العملاق الصيني 2-1، ليواصل مشواره الى المربع الذهبي الذي وضعه رسمياً ضمن كوكبة الفرق المتأهلة لكأس العالم 2007 عن قارة آسيا، رغم ان المنتخب خسر مباراتيه في هذا الدور امام كوريا الشمالية 0-1 في نصف النهائي، وامام كوريا الجنوبية 0-2، في مباراة تحديد المركز الثالث.

المشاركة الثانية للمنتخب بنهائيات البطولة القارية كانت بالعام 2008 في السعودية، وذلك بعد ان تأهل عن التصفيات التي اقيمت بالعام 2007 في اوزبكستان، حيث فاز على نيبال 2-0، ثم خسر امام اوزبكستان 1-3، قبل ان يتعادل مع اليمن 0-0 ليتأهل الى النهائيات بعد ان جمع 4 نقاط، وخلال النهائيات غادر من الدور الاول بعد ان خسر امام اوزبكستان 0-1، ثم امام تايلاند 2-3، ثم مع استراليا 1-2.

الوصول الثالث للنهائيات، كان بالعام 2010 في الصين، وذلك بعد ان تأهل عن التصفيات التي اقيمت حينها بنيبال بالعام 2009، حيث فاز بالافتتاح على فلسطين 3-1، ثم تعادل مع اليمن 2-2، ثم فاز على قرغيزستان 2-1، وعلى نيبال 3-2، وعلى طاجيكستان 2-0 ليتأهل بعد ان تربع على صدارة الفرق بـ 13 نقطة، وخلال مشاركته بالنهائيات خرج من الدور الاول بعد ان خسر امام فيتنام 1-2، وامام اليابان 0-3، فيما تعادل مع الامارات 0-0.

المشاركة الرابعة كانت بالعام 2012 في الامارات، وخلال مشاركته بالتصفيات التي اقيمت في قطر بالعام 2011، فاز المنتخب على كل من قطر 3-0، وعلى طاجيكستان 4-1، وعلى بوتان 4-0، فيما خسر امام الكويت 0-1، وتعادل مع قطر 0-0، ليتأهل للنهائيات بعد ان حاز على افضل مركز ثالث بـ 10 نقاط، وخلال النهائيات تعادل بدور المجموعات مع كوريا الشمالية 1-1، ومع اوزبكستان 2-2، وعلى فيتنام 5-2، وبالدور الثاني خرج امام استراليا بعد ان خسر 0-3.

المشاركة الخامسة كانت بالعام 2018 في اندونيسيا، حيث خرج المنتخب من الدور الاول بعد ان فاز على فيتنام 2-1، قبل ان يخسر من كوريا الجنوبية 1-3، ويتعادل مع استراليا 1-1.

وخلال التصفيات التي اقيمت 2017 على ستاد الامير محمد بالزرقاء، تمكن المنتخب من التأهل بعد ان تصدر الفرق بـ 7 نقاط، بفوزه على فلسطين 2-0، وعلى سوريا 2-1، وتعادل مع ايران 0-0.