تاسع “تريبل دابل” لجميس في فوز ليكرز على بيستونز بـ “NBA”

لوس انجليس – حقق النجم ليبرون جميس تاسع “تريبل دابل” له هذا الموسم، وقاد فريقه لوس أنجليس ليكرز للفوز على ضيفه ديترويت بيستونز ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الأحد، التي شهدت تعويض غريمه كليبيرز خسارته الأخيرة، بفوز على نيويورك نيكس.

وحسم ليكرز متصدر ترتيب المنطقة الغربية، المباراة الأولى على ملعبه بالفوز 106-99، بينما تمكن كليبييرز من التغلب على ضيفه نيكس 135-132، غداة تلقيه خسارة قاسية أمام ممفيس غريزليز 114-140.

وأتى فوز ليكرز بفضل تحقيق جيمس، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، “تريبل دابل” (10 على الأقل في ثلاث من الفئات الاحصائية)، للمرة التاسعة هذا الموسم، في ثاني أعلى عدد من الـ”تريبل دابل” خلف النجم الشاب لدالاس مافريكس السلوفيني لوكا دونشيتش.

This LeBron pass. Incomprehensible. pic.twitter.com/tfF23JF76K — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) January 6, 2020

وأنهى جيمس المباراة مع 21 نقطة و14 متابعة و11 تمريرة حاسمة، ليقود فريقه للفوز الـ29 مقابل سبع هزائم هذا الموسم، وهو ثاني أفضل سجل بعد متصدر المنطقة الشرقية ميلووكي باكس (32 فوزا وخمس هزائم).

لكن أداء ليكرز الباحث عن العودة الى مصاف الكبار هذا الموسم بعد غيابه عن “بلاي أوف” الدوري في الموسم الماضي، طبعه تمكن لاعبيه من التصدي عبر الـ “بلوك شوت” للعديد من محاولات لاعبي ديترويت، ما أثّر بشكل كبير على المباراة التي جاءت متقاربة وتنافسية.

وحقق لاعبو ليكرز 20 اعتراضا للكرة أمس، أي أقل بواحد فقط من الرقم القياسي للفريق الذي يعود الى العام 1982. وكان الأبرز في هذا المجال أنطوني ديفيس مع 8 اعتراضات، وجافال ماكغي (6) ودوايت هاورد (5).

(أ ف ب)