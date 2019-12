“تاس” تخفض عقوبة تشلسي – فيديو

لوزان (سويسرا) – سيتمكن نادي تشلسي الانجليزي من التعاقد مع لاعبين جدد اعتبارا من الشهر المقبل بعد ان قررت محكمة التحكيم الرياضي “تاس” الجمعة تخفيض العقوبة المنزلة بحقه بسبب مخالفته لقواعد انتقالات اللاعبين القصر.

وخفضت “تاس” بالتالي عقوبة تشلسي، من فترتين في سوق الانتقالات الى فترة واحدة، كما خفضت الغرامة المالية التي يتوجب على النادي اللندني دفعها من 607 الاف دولار الى نصف هذا المبلغ.

وقالت “تاس” في بيان أن تشلسي كان متهما بخرق قوانين تتعلق بالتعاقدات الدولية وتسجيل لاعبين قصر “لكن لعدد اقل من اللاعبين” وبالتالي تبين بانه متهم بثلث من هذه القوانين من قبل فيفا.

واضاف ان المخالفات بشأن قوانين الانتقال “تبين بأنها اقل خطورة مما وجهه فيفا الى تشلسي”.

وفي اول رد فعل على قرار محكمة التحكيم الرياضي قال مدرب تشلسي فرانك لامبارد “انها نتيجة ايجابية بالنسبة الينا. هذا الامر سيوفر لنا امكانية النظر الى سوق الانتقالات” مشيرا الى انه لم يتطرق الى هذا الامر مع مجلس ادارة النادي اللندني حتى الان.

واضاف “انا سعيد من الناحية الكروية بطبيعة الحال. لم يكن من اختصاصي البحث عن الاسباب القانونية لهذا القرار منذ البداية وبالتالي فان الامر في غاية الايجابية من ناحية المستقبل”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم انزل عقوبة الايقاف بحق تشلسي في شباط (فبراير) الماضي لكن تشلسي نفى دائما المزاعم ضده وتقدم باستئناف لدى فيفا اولا، فقام الاخير في نيسان (ابريل) الماضي برفع العقوبة فقط على تعاقد النادي مع اللاعبين دون 16 عاما وابقى عل العقوبة الاصلية المتمثلة بعدم قدرته على الحصول على خدمات لاعبين ما فوق هذه الفئة العمرية.

Chelsea have had their transfer ban reduced after an appeal to the Court of Arbitration for Sport.

More here ➡️ https://t.co/EBbcHbX3E4 pic.twitter.com/Me60YlFZkj

— BBC Sport (@BBCSport) December 6, 2019