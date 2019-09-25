آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

تاعرابت يُحمّل نفسه مسؤولية عدم احترافه بالدوري الاسباني

منذ 56 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مدريد – ذكر المغربي عادل تاعرابت لاعب بنفيكا البرتغالي، أن كثيرين قالوا له بأنه يمتلك المهارات التي تؤهله للعب بين صفوف العملاقين الإسبانيين ريال مدريد أو برشلونة، مؤكدا أن عدم انتقاله في النهاية يتحمله هو وليس الآخرون.

وفي مقابلة مع مجلة (فور فور تو)، اعتبر تاعرابت الذي كان واحدا من الأسماء الواعدة في بداية العقد الجاري لكنه واجه صعوبات بسبب مشكلات في الظهر، أنه لولا الإصابات العديدة التي تعرض لها، لأصبح لاعب بين صفوف النادي الملكي أو البرسا.

وقال لاعب الوسط البالغ من العمر 30 عاما: “لا أحب أن أقول مثل هذه الأمور عن نفسي، لكن الكثير من الأشخاص قالوا لي حين شاهدوني ألعب عندما كنت أصغر سنا أنني كنت أستطيع اللعب مع ريال مدريد أو برشلونة”.

وأكد: “حتى لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد قال لي هذا الأمر ذات مرة”، ومع ذلك، أقر اللاعب المغربي بأن عدم وصوله لأبعد من ذلك في مسيرته ليس خطأ أي أحد سواه، وقال: “هذا ليس خطأ الآخرين بل خطأي أنا”. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

الاعلان عن البطولة العسكرية الدولية الاولى لالتقاط الاوتاد

منذ دقيقة واحدة

المنتخب الأولمبي ينتظر سحب قرعة آسيا غدا – فيديو

منذ 4 دقائق

الاتحاد العربي لكرة اليد يكرم الدكتور ساري حمدان

منذ 31 دقيقة

ريفيرا يحصل على شهادة “المدرب المحترف” في سن الـ 76 عاما

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock