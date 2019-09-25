مدريد – ذكر المغربي عادل تاعرابت لاعب بنفيكا البرتغالي، أن كثيرين قالوا له بأنه يمتلك المهارات التي تؤهله للعب بين صفوف العملاقين الإسبانيين ريال مدريد أو برشلونة، مؤكدا أن عدم انتقاله في النهاية يتحمله هو وليس الآخرون.

وفي مقابلة مع مجلة (فور فور تو)، اعتبر تاعرابت الذي كان واحدا من الأسماء الواعدة في بداية العقد الجاري لكنه واجه صعوبات بسبب مشكلات في الظهر، أنه لولا الإصابات العديدة التي تعرض لها، لأصبح لاعب بين صفوف النادي الملكي أو البرسا.

Adel Taarabt aurait pu jouer au Real Madrid ou au Barça https://t.co/mcBuggglpg — Foot Mercato (@footmercato) September 25, 2019

وقال لاعب الوسط البالغ من العمر 30 عاما: “لا أحب أن أقول مثل هذه الأمور عن نفسي، لكن الكثير من الأشخاص قالوا لي حين شاهدوني ألعب عندما كنت أصغر سنا أنني كنت أستطيع اللعب مع ريال مدريد أو برشلونة”.

وأكد: “حتى لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد قال لي هذا الأمر ذات مرة”، ومع ذلك، أقر اللاعب المغربي بأن عدم وصوله لأبعد من ذلك في مسيرته ليس خطأ أي أحد سواه، وقال: “هذا ليس خطأ الآخرين بل خطأي أنا”. (إفي)