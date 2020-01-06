“تاكتكس” للعلاقات المؤسسية تحصد جائزة تقديرية من جمعية الحسين

عمان- حصلت تاكتكس للعلاقات المؤسسية؛ الشركة الرائدة في تقديم خدمات العلاقات العامة والاستشارات الإعلامية والدعم المؤسسي على جائزة تقديرية لدورها في نشر وزيادة الوعي حول الصحة النفسية بين المواطنين والمقيمين بالمملكة من خلال مشاركتها بالحملة التي نظمتها جمعية الحسين مؤخرا.

وتم تقديم الجائزة للشركة خلال مؤتمر جمعية الحسين السنوي، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد وحضور سمو الأميرة ماجدة رعد رئيسة جمعية الحسين.

وفي تعليق لها على التتويج بالجائزة، أعربت نيفين الفار، المدير التنفيذي لتاكتكس للعلاقات المؤسسية، عن امتنان الشركة وفخرها باستلام هذه الجائزة من جمعية الحسين تتويجا لجهودها ومشاركتها في الحملة التي أطلقتها جمعية الحسين مؤخرا لنشر وزيادة الوعي حول الصحة النفسية في أوساط مختلف شرائح المجتمع الأردني.

وأضافت: “بالنظر إلى الأهمية القصوى لموضوع الصحة النفسية، وخصوصا في ظل ضعف الوعي المجتمعي حوله وانطلاقا من حرصنا واهتمامنا الراسخ في تاكتكس حول أهمية امتلاك المجتمع معرفة واطلاعا واسعا حوله، جاءت مشاركتنا في حملة جمعية الحسين بنشر وزيادة الوعي في أوساط المجتمع حول الصحة النفسية ترجمة وتطبيقا عمليا يسهم في نشر الوعي وتشجيع المؤسسات كافة في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجنتمع المدني على الانخراط في هذه الحملة وأي حملات أخرى مشابهة”.

ووجهت الفار شكرها وتقديرها للقائمين على جمعية الحسين لجهودهم وعطائهم المستمر للاهتمام بهذه الفئة من المواطنين وإشراكهم في المناحي والنشاطات المجتمعية كافة، ما يسهم في تميكنهم من أن يصبحوا أعضاء فاعلين ومنتجين في أسرهم ومجتمعاتهم.

وهدف المؤتمر الذي استمر على مدى يومين متتاليين الى تأكيد أهمية برامج الصحة النفسية لفئات المجتمع كافة وأيضا للمقيمين في المملكة. كما وهدف الى نشر الوعي حول أهمية برامج الصحة النفسية والتخلص من الأفكار السلبية حول الأمراض والاضطرابات النفسية، بالإضافة الى التعرف على واقع حال الخدمات المرتبطة بالصحة النفسية المقدمة بالأردن.

تأسست جمعية الحسين في العام 1971 لتصبح عبر مرور الأعوام أول جمعية في الأردن تقدم خدمات تأهيلية وتعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. ومن ثم تطورت لتصبح مركزا تدريبيا ومركزا تميز بعدد من المجالات والتخصصات ذات الصلة المباشرة ببرامج التأهيل الشاملة.