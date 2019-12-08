تاليافيكو يقر بصعوبة مواجهة أياكس أمام فالنسيا بدوري الأبطال

آمستردام – قال ظهير أياكس آمستردام، الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو إن مباراة فريقه المقررة الثلاثاء المقبل أمام فالنسيا الإسباني في ختام جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، “ستكون صعبة للغاية” لأن كليهما يسعى للحصول على بطاقة التأهل لثمن النهائي.

ويتصدر آمستردام المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط متقدما بنقطين على فالنسيا – الذي يحتل الوصافة بنفس رصيد تشيلسي مع فارق الأهداف لصالح الفريق الإسباني – وسيستضيف “البلوز” فريق ليل الفرنسي الذي يتذيل المجموعة بنقطة واحدة وأصبح بالفعل خارج المنافسة.

وعن مواجهة فالنسيا، أشار تاليافيكو في مقابلة مع (إفي) إلى أن فريقه سيكون وفيا لأسلوبه الهجومي مؤكدا أن أياكس لن يفكر في الاكتفاء بتعادل.

📍 El Ajax 'teme' al Valencia CF 🗣 Nicolás Tagliafico analiza el duelo del próximo martes y admite que en Mestalla "no fue un partido de 0-3" 👉 https://t.co/hmuWWKVFlq#UCL pic.twitter.com/QHyxN0S30C — Superdeporte (@superdeporte_es) December 8, 2019

وعن الخصم، قال اللاعب الأرجنتيني: “لديهم خط وسط جيد جدا بلاعبين غاية في الذكاء وسيطرة جيدة على الكرة”.

وفاز أياكس على أرض فالنسيا في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، لكن تاليافيكو اعتبر أن ما حدث في الملعب لا يعكس هذه النتيجة، مبرزا: “في البداية كانت مباراة متكافئة وفالنسيا كان بإمكانه هز الشباك”.

واعتبر إن ركلة الجزاء التي أهدرها لاعب الخفافيش داني باريخو حين كانت النتيجة لا تزال 1-0، كان لها دورا مؤثرا على مجريات اللقاء، وبعيدا عما حدث على ملعب ميستايا، أكد اللاعب الأرجنتيني أن الأمور ستحسم الثلاثاء المقبل على ملعب يوهان كرويف آرينا.

وأتم: “يجب أن نحافظ على تركيزنا بنسبة 100% والقيام بالأمور على طريقتنا التي تميز أياكس: السيطرة والاستحواذ والحركة واللعب بأسلوب هجومي خاصة خلال الدقائق الأولى”. (إفي)