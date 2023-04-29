تامر حسني وبسمة بوسيل يعلنان طلاقهما رسميا- (صورة)

علّق الفنان المصري تامر حسني، مؤخرا، على أنباء طلاقه من مصممة الأزياء والمغنية المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، بعد زواج دام 12 عاماً.

وأعاد تامر حسني نشر ستوري بسمة بوسيل على حسابه في “إنستغرام” قائلاً: “جعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا ولم يقدّر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بينا المودة والرحمة وأجمل أولاد، وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 عام مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند في حفظ الله”.

وكانت بسمة بوسيل قد كتبت عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الخاصة في الموقع نفسه: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي الخير آمين يا رب”.

وسبق أن انتشرت أخبار عديدة حول انفصال الثنائي الفني وفي كل مرة يكذب تامر الأخبار بطرق مختلفة.

ويذكر أن حسني وبوسيل تزوجا في العام 2012 ورُزقا بثلاثة أبناء منذ ذلك الحين.

-(وكالات)