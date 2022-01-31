حياتنافنون

مغردون يطلقون اسم “وايل كفوري”على تامر حسني بعد تغيّر ملامحه

12:43 م2022-01-31
المتحور "تامر حسني".. مغردون يسخرون من الشبه المفاجئ بينه وبين وائل كفوري!
المتحور "تامر حسني".. مغردون يسخرون من الشبه المفاجئ بينه وبين وائل كفوري!

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

تعرَّض الفنان المصري تامر حسني لموجة من السخرية والانتقادات بسبب تغيُّر شكله الملحوظ خلال إحيائه حفل الفورمولا إي العالمية في المملكة العربية السعودية.

وتبيَّن في الصور التي شاركها تامر حسني مع متابعيه عبر حسابه على “إنستغرام” يشكر من خلالها جمهوره في السعودية للحضور حفله في الفورميولا إي، أن هناك الكثير من التعديلات التي أضافها إلى ملامحه حتى أنه بات يشبه المغني اللبناني وائل كفوري.

ولاحظ  مغردون أن حجم فك تامر حسني زاد اتساعًا كما أن ذقنه زاده طولًا وعُرضًا، إضافة إلى اعتماده أسلوب اللحية الكثيفة مع تفتيح لونها

وتصدر هاشتاغ #وايل_كفوري صفحات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصور التي شاركها تامر حسني، وأبدوا استغرابهم من هيئته الجديدة.

 

 

 

 

 

الوسوم
12:43 م2022-01-31
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock