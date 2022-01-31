مغردون يطلقون اسم “وايل كفوري”على تامر حسني بعد تغيّر ملامحه

تعرَّض الفنان المصري تامر حسني لموجة من السخرية والانتقادات بسبب تغيُّر شكله الملحوظ خلال إحيائه حفل الفورمولا إي العالمية في المملكة العربية السعودية.

وتبيَّن في الصور التي شاركها تامر حسني مع متابعيه عبر حسابه على “إنستغرام” يشكر من خلالها جمهوره في السعودية للحضور حفله في الفورميولا إي، أن هناك الكثير من التعديلات التي أضافها إلى ملامحه حتى أنه بات يشبه المغني اللبناني وائل كفوري.

ولاحظ مغردون أن حجم فك تامر حسني زاد اتساعًا كما أن ذقنه زاده طولًا وعُرضًا، إضافة إلى اعتماده أسلوب اللحية الكثيفة مع تفتيح لونها

وتصدر هاشتاغ #وايل_كفوري صفحات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصور التي شاركها تامر حسني، وأبدوا استغرابهم من هيئته الجديدة.

هو مالو مدي ع وائل كفوري كده😂😂 https://t.co/gYXDkC61ae — d🌻aa (@Do_ody987) January 31, 2022

تشبهه كل شي الا وائل كفوري😂 — Sultanah (@44_sultanah) January 31, 2022

تامر حسني وش مسوي بحاله صار يشبه وائل كفوري ويشبه ذا 😭 pic.twitter.com/GrLvj5PaXo — t (@sese3_) January 31, 2022

وائل كفوري فرع جولي شيك — 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖒 (@MariamaMera) January 31, 2022