القاهرة- نعى الفنان المصري تامر حسني والد زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، الذي توفي صباح الجمعة، إثر إصابته بوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى في محاولة لإسعافه.

ونشر تامر حسني صورة تجمعه بوالد زوجته عبر حسابه بموقع “فيس بوك”، مصحوبا بتعليق: “توفى اليوم حمايا الغالى وحبيب قلبى الراجل الطيب اللى كل الناس بتحبه بعد صراع طويل مع مرض القلب وأمراض أخرى مزمنة توالت بعدها أنعم عليه ربنا بيهم وأنعم عليه أيضاً بتحملهم وتوفاه الله يوم جمعة وفي هذا الشهر الكريم”.

ونعى تامر حسني والد زوجته بمنشور عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”، حيث نشر صورة تجمعه بالراحل، موضحاً أنه فارق الحياة بعد صراع طويل مع مرض القلب.

جاء ذلك، بعدما أعلنت بسمة بوسيل وفاة والدها على موقع “إنستغرام” وكتبت: “راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة انه هو اللي كان حياتي كلها…”.

كما أضافت: “ربنا يرحمك يا أغلى من روحي يا أطيب أب في الدنيا.. إنا لله وإنا إليه راجعون (اللهم ارحم من عز علي فراقه يا رب إن أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين)”.-(وكالات)