تاناك يقترب من لقب بطولة العالم للراليات

ألمانيا – حقق سائق تويوتا الأستوني أوت تاناك الأحد لقب رالي ألمانيا الدولي، المرحلة العاشرة من بطولة العالم للراليات، للعام الثالث على التوالي، ليقترب خطوة إضافية من لقب البطولة بعد توسيعه الفارق في صدارة الترتيب مع منافسيه بطل العالم في الأعوام الستة الأخيرة الفرنسي سيباستيان أوجييه (سيتروين) والبلجيكي تييري نوفيل (هيونداي).

وتقدم تاناك (31 عامًا) في معظم مراحل السباق البالغ عددها 19 والتي أقيمت في وادي موسيل في ألمانيا، حاسمًا اللقب بسهولة رغم عدم فوزه بأي من المراحل الأربع اليوم.

ووسع بذلك تاناك الفارق الى 35 نقطة مع نوفيل الثاني الذي أنهى رالي ألمانيا في المركز الخامس، ويبدو على المسار الصحيح للاطاحة في نهاية الموسم، بأوجييه الذي أنهى رالي المانيا في المركز الثامن.

وتقدم الاستوني بفارق ضئيل عن نوفيل بعد مراحل يوم الجمعة التي أقيمت بين حقول العنب، قبل أن يعزز تقدمه يوم السبت في المراحل المقامة على المسارات التي تتمرن عليها الدبابات والتي يطلق عليها اسم “بانزربلاتي” في القاعدة العسكرية الواقعة في قرية بامهولدر.

واستفاد تاناك من سوء حظ منافسيه بعدما تعرض نوفيل لثقب في أحد إطارات سيارته في وقت مبكر السبت، فيما عانى أوجييه من مشاكل على متن سيارته “سيتروين سي 3” على مدى ثلاثة أيام.

وقال أوجييه “لا يمكنني القيام بشيء. المرحلة جيدة بالنسبة لي ولكن لا يمكنني أن أقود هذه السيارة”.

وإذا ما نجح الاستوني في الفوز بلقب “دبليو أر سي” مع نهاية الموسم سيصبح أول بطل من غير الجنسية الفرنسية منذ عام 2003 وتحديدًا منذ النروجي بيتر سولبرغ، بعد أن سيطر عليها كل من أوجييه (2013-2018) ومواطنه سيباستيان لوب (2004-2012).

ترتيب الخمسة الأوائل في رالي المانيا:

1- الإستوني أوت تاناك (تويوتا ياريس) 3:15.29,8 ساعات

2- البريطاني كريس ميكي (تويوتا ياريس) بفارق 20.8 ثانية

3- الفنلندي ياري – ماتي لاتفالا (تويوتا) بفارق 36.0 ث.

4- الإسباني داني سوردو (هيونداي) بفارق 46.6 ث.

5- البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) بفارق 58.5 ث. – (أ ف ب)