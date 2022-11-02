تايلور سويفت تستحوذ على جميع مراكز قائمة أفضل 10 أغنيات في الولايات المتحدة في تصنيف بيلبورد

أصبحت تايلور سويفت أول فنانة في التاريخ تستحوذ أغانيها على جميع المراكز في قائمة أفضل 10 أغان فردية في الولايات المتحدة.

وبذلك تكون قد تفوقت على مواطنها الأمريكي دريك، الذي كان يحمل الرقم القياسي السابق لأفضل 9 أغنيات في قائمة أفضل 10 أغنيات فردية في سبتمبر/أيلول 2021.

وقبله، حملت فرقة البيتلز الرقم القياسي لأفضل ثماني أغنيات في قائمة أفضل 10 أغان عام 1964.

ويعود الفضل في هيمنة سويفت على قائمة أفضل الأغاني في الولايات المتحدة إلى أحدث ألبوم لها، والذي يحمل اسم منتصف الليل “ميدنايت”، والذي أصبح الإصدار الأسرع مبيعا في عام 2022.

وقد غردت نجمة البوب على تويتر بهذه المناسبة وكتبت: “10 من أصل 10 من بين 100 إصدار في الألبوم العاشر” أنا في قمة النشوة”.

وحصلت المغنية الشابة، التي تبلغ من العمر 32 عاما على المركز الأول في القائمة بأغنيتها الفردية “أنتاي هيرو”، والتي سرعان ما أصبحت متداولة على تطبيق تيك توك.

وتتضمن بقية القائمة أغاني من ألبوماتها مثل لافيندر هيز Lavender Haze، ومارون Maroon، وسنو أون ذا بيتش Snow On The Beach، وبيجولد Bejeweled، وكارما Karma.

وتحتل جميع الأغاني الـ 13 الموجودة في إصدار سويفت الأخير “ميدنايت” في نسخته العادية، قائمة أفضل 15 أغنية، وتأتي أغنية أنهولي Unholy للمغني سام سميث في المركز الـ11، وأغنية باد هابيتس Bad Habits للمغني ستيف ليسي في المركز الـ12.

وتحتل الأغاني السبع الإضافية من إصدارها الأخير “ميدنايت” في نسخته المحسنه والمطورة “ديلوكس 3 أي إم” مراكز في القائمة بين الرقمين 20 و45.

وفاجأت سويفت المعجبين عندما أعلنت عن الألبوم الجديد في اللحظات الأخيرة من مهرجان جوائز إم تي في فيديو ميوزك أوورد لعام 2022 في مركز برودينتيال في نيوارك بولاية نيو جيرسي في أغسطس/ آب.

ووصفت الألبوم بأنه قصة “13 ليلة بلا نوم متناثرة على طول حياتي” و “رحلة عبر الرعب والأحلام السعيدة”.

ويبدو هذا الإنجاز مؤشرا على أن النجمة عادت إلى أغاني البوب التي أشتهرت بها قبل الوباء، بعد أغاني موسيقى إندي فولك إيفرمور وفولكلور، اللذان صدرا في عام 2020.

ويرجع جزء من نجاحها إلى حملة تسويقية ذكية، شهدت إطلاق الألبوم في تنسيقات متعددة قابلة للإحصاء والتحصيل – بما في ذلك أربع أغان من النسخة التي صدرت على أقراص فينيل والتي تشكل متحدة أغاني لمدة ساعة كاملة.

لكن مجلة بيلبورد الأمريكية المختصة بالموسيقى ذكرت أن استحواذ سويفت على قائمة أفضل 10 أغان كان من الممكن أن يتحقق من خلال المشاهدات وحدها، قبل احتساب المبيعات والتشغيل الإذاعي.

وظهرت أغاني ألبوم “ميدنايت” لأول مرة في المرتبة الأولى على قائمة أكثر الألبومات مبيعا في الولايات المتحدة، حيث بيعت 1.4 مليون نسخة – منها أكثر من مليون نسخة على أقراص مدمجة وفينيل، وهو رقم لم يسمع به أحد تقريبا من قبل في عصر البث.

ويتصدر الألبوم بالمثل قائمة أكثر الألبومات مبيعا في المملكة المتحدة بمبيعات قُدرت بـ 204 آلاف نسخة، مما يجعله أول ألبوم يكسر حاجز المبيعات الـ 200 ألف منذ ألبوم ثيرتي 30 للمغنية أديل قبل أقل من عام بقليل.

والمثير للدهشة أن هذا الرقم يمثل أكبر مبيعات الأسبوع الأول من مسيرة سويفت في قائمة أكثر الألبومات مبيعا في المملكة المتحدة. فقد كان أفضل ما لديها سابقا هو ألبوم 1989، والذي بيع منه 90300 نسخة في عام 2014.

ومع ذلك، لا يمكنها تكرار هيمنتها على قائمة أفضل الأغاني الفردية في الولايات المتحدة في المملكة المتحدة، بسبب أن قواعد التصنيف في المملكة المتحدة تسمح فقط بثلاث أغان للفنان الواحد ضمن قائمة أفضل 100 أغنية في نفس الوقت.

وبدون هذا التقييد، كانت سويفت ستحصل على ثماني أغان من بين أفضل 10 أغان فردية هذا الأسبوع في بريطانيا. لكن بدلا من ذلك، عليها أن تكتفي بكونها في المركز الأول على قائمة أفضل 10 أغان في المملكة المتحدة عن أغنيتها “أنتاي هيرو”، والثالث عن أغنيتها لافيندر هيز، والرابع عن أغنيتها سنو أون ذا بيتش.

واحتلت أغنية المركز الأول للأسبوع الماضي أنهولي للمغني سام سميث، المرتبة الثانية هذا الأسبوع، ليحرم سويفت من اكتساح نظيف في الجزء العلوي من القائمة.

وقالت مجلة بيلبورد إن أحدث ألبومات سويفت ساعدها في تحطيم العديد من الأرقام القياسية.

وتفتخر سويفت الآن باستحواذها على قائمة أفضل 10 أغان بين النساء في تاريخ القائمة، إذ تجاوزت بمجموع 40 أغنية مادونا التي كانت تتصدر قائمة الفنانات بـ 38 أغنية. ومن بين جميع المغنين، فإن سويفت تأتي بعد دريك، الذي لديه 59 عملا فنيا ضمن قوائم أفضل 10 أغان.

كما يعد ألبوم “ميدنايت” أيضا أول ألبوم في التاريخ يفوز بأفضل 10 أغان فردية.

وحطمت سويفت أيضا الأرقام القياسية لأكثر الألبومات مشاهدة خلال يوم واحد على مواقع تحميل الأغاني سبوتيفاي Spotify وأبل Apple وأمازون ميوزيك Amazon Music.