“تايم أوك” يقدم عروضا على مجموعة واسعة من المأكولات والمشروبات

دبي- مع بدء انحسار حرارة الصيف بشكل تدريجي وعودة الأعمال إلى طبيعتها، أطلقت مجموعة تايم للفنادق عروضا مغرية وجذابة على مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات، بما يتناسب مع مختلف المناسبات ويلبي رغبات الجميع. إذا كنت ترغب في إقامة غداء عمل أو حفلة شواء بجانب حوض السباحة في عطلة نهاية الأسبوع، فإن فندق وأجنحة تايم أوك هو خيارك الأمثل بعروضه المتنوعة التي تشمل مختلف الأطباق والمأكولات.

ويقدم مطعم “برانزو” الذي يجسد الطابع المميز لفندق وأجنحة تايم أوك، مجموعة من الوجبات اليومية مع مقبلات تضم الحساء والخبز الطازج، مع سبعة أنواع من السلطات المتنوعة التي يمكن اختيار واحدةً منها، وسبعة خيارات أخرى من الأطباق الرئيسية من ضمنها البيتزا الطازجة. كما يمكن لمحبي الحلويات اختيار نوع الحلويات المفضل لديهم من ضمن سبعة خيارات تلبي مختلف الأذواق. كل ذلك مقابل 65 درهماً فقط للشخص الواحد.

واحتفل ببداية عطلة نهاية الأسبوع مع خصم 50 % على جميع المأكولات والمشروبات. يمكن لكافة الزبائن الاستفادة من هذا العرض، بمجرد إنفاقهم 100 درهم إماراتي في مطعم برانزو، الذي يفتح أبوابه على مدار اليوم. يتميز المطعم بمأكولاته المتوسطية وطابعه غير الرسمي، ويقع بجواره مقهى “ع البال” ذو الطابع العربي. لذا، سواء كنت تجلس لتناول الطعام ضمن بوفيه غني أو تود الاسترخاء مع تناول بعض الوجبات الخفيفة والحلويات العربية اللذيذة يوم الخميس، ما عليك إلا أن تدفع نصف السعر.