“تايم” للفنادق تتولى إدارة وتشغيل “أونيكس” للشقق الفندقية في دبي

دبي- أعلنت مجموعة “تايم” للفنادق التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، رسمياً، عن إدارة منشأة “أونيكس” للشقق الفندقية في منطقة القصيص بدبي، لتصبح بذلك المنشأة الفندقية الخامسة التي تديرها المجموعة في دبي، والسابعة لها على مستوى دولة الإمارات ككل.

وبموجب ذلك، ستتولى مجموعة “تايم” إدارة عمليات التشغيل اليومية لمنشأة “تايم أونيكس للشقق الفندقية القصيص”، خلال حفل توقيع رسمي بحضور كل من محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة “تايم” للفنادق، وعلي محمد عبيد القطامي السويدي المدير الإداري لشركة “جيمس إتش آر سولوشينز”.

وبهذه المناسبة، علق محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة “تايم” للفنادق، قائلاً: “إن هذا الاستحواذ الذي يركز على إدارة وتشغيل منشأة فندقية جديدة، من شأنه أن يعزز استراتيجية النمو القوية لعلامة تايم الفندقية، ويؤدي في الوقت عينه إلى توسيع نطاق أعمالنا في أنحاء دولة الإمارات كافة بشكل مسؤول ومدروس”.

وأضاف قائلاً: “إن قطاع الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة ينمو بخطى ثابتة، منذ فرض الإغلاق للمرة الأولى في شهر نيسان (أبريل) الماضي بسبب جائحة كوفيد 19. في الحقيقة، أنا متفائل جداً بانتعاش قطاع الضيافة”.

تقع منشأة تايم أونيكس للشقق الفندقية القصيص، بالقرب من المنطقة التجارية في دبي ومطار دبي الدولي، كما أنها على مقربة من مجموعة كبيرة من مناطق الجذب السياحي ووجهات التسوق الرئيسية في المدينة.

تضم تايم أونيكس للشقق الفندقية القصيص 176 شقة فندقية، بما في ذلك 42 استوديو و99 شقة بغرفة نوم واحدة و35 شقة مؤلفة من غرفتي نوم. كما تحتوي على مطعم “فوديو” الذي يقدم مختلف الأطباق على مدار اليوم، فضلاً عن “بايتس كافيه” ومركز للأعمال وغرفة للصلاة ومتجر لبيع الهدايا. إضافة إلى ذلك، يمكن للضيوف الاستمتاع بالمرافق الترفيهية، بما فيها بركة السباحة التي يتم التحكم بدرجة حرارة مياهها في الطابق العلوي، وأخرى مخصصة للأطفال وجاكوزي ومركز للياقة البدنية مجهز بأحدث التجهيزات، فضلاً عن غرف ساونا وبخار منفصلة للرجال والسيدات.

وعلاوةً على ذلك، تحتوى هذه المنشأة الفندقية على مركز أعمال وغرفة اجتماعات متعددة الأغراض بقدرة استيعابية تصل إلى 30 شخصا.

ومن جانبه، قال كريم الليسي، المدير العام لمنشأة تايم أونيكس: “تصنف تايم أونيكس للشقق الفندقية من ضمن الشقق الفندقية الفاخرة، ونتيجةً لموقعها الاستراتيجي ومرافقها المميزة، تعد خياراً مثالياً لإقامة الضيوف من رجال الأعمال والسياح، سواء خلال عطلة نهاية الأسبوع للعائلة، أو ممن يبحث عن مكان إقامة هادئ ومميز، خلال القيام برحلات عمل طويلة، أو حتى للذين يعملون ضمن المشاريع المحلية داخل الدولة”.