“تايم للفنادق” تطبق بروتوكول تعقيم متطور

دبي- تستعد مجموعة تايم للفنادق التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها وبالشراكة مع شركة “دايفيرسي” الرائدة عالمياً في خدمات وحلول التعقيم، لتطبيق بروتوكول جديد ومتطور للتعقيم المكثف تحت عنوان “معقمة وجاهزة”، وذلك بالتزامن مع استعداد صناعة الضيافة للعودة تدريجيا إلى الوضع الطبيعي الجديد.

واستجابة للخطوات والإجراءات المبدئية التي يتم اتخاذها لرفع القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19، بدأت مجموعة تايم تطبيق سلسلة من إجراءات التعقيم المكثف في جميع منشآتها الفندقية في دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر، وذلك بهدف تعزيز مستوى النظافة في كافة أقسام الفنادق، لاسيما في ردهات الاستقبال، وبالتأكيد في الغرف الفندقية لضمان سلامة وصحة الضيوف.

يركز هذا البروتوكول المتطور على تعقيم جميع وسائل النقل في الفندق وردهات الاستقبال والمصاعد وغرف الاستراحة العامة وغرف إقامة الضيوف، فضلاً عن جميع منافذ المأكولات والمشروبات وكذلك المطابخ.

في هذا الإطار، قال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: يهدف البروتوكول الجديد ’معقمة وجاهزة‘ لتطبيق أعلى معايير التعقيم المكثف والتنظيف بما يتوافق تماماً مع جميع التوجيهات والإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات الحكومية، حيث نهدف من خلالها إلى توفير إقامة صحية آمنة ومريحة في الوقت ذاته لجميع ضيوفنا الأعزاء، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة وصحة جميع موظفينا الذين يعملون بشكل متفان خلال هذه الأوقات الصعبة”.

وأضاف عوض الله: “في الوقت الذي تستعد فيه صناعة الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة خصوصاً ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاقٍ أوسع لبدء مرحلة التعافي، ستصبح هذه المبادرة جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، أي أن جميع إجراءات التعقيم والتنظيف المكثفة التي يتم تطبيقها اليوم، ستكون ممارسات دائمة بدلاً من كونها مجرد إجراءات احترازية مؤقتة”.

كجزء من بروتوكول “معقمة وجاهزة” الجديد، يتم العمل على تعقيم جميع الأسطح الصلبة والأماكن التي يلمسها ضيوف الفندق ويستخدمونها بشكل متكرر كل 30 إلى 45 دقيقة، ويشمل ذلك مقابض الأبواب وأزرار المصاعد وعدادات الاستقبال وإطارات الأبواب، مع وجود موظف مساعد متخصص في عملية التدبير المنزلي لكل مكان على حدة.