تباطؤ نمو منطقة اليورو إلى 0.2 % في الربع الثاني

برلين- تباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو (19 دولة) إلى 2ر0 % في الربع الثاني من 2019، بسبب انكماش اقتصاد ألمانيا وتباطؤ التجارة.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (يوروستات) في بيان أمس، إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ارتفع بنسبة

2ر0 % في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 4ر0 % في الربع السابق عليه.

وانكمش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية، بنسبة 1ر0 % في الربع الثاني 2019، مقابل نمو بنسبة 4ر0 % في الربع السابق له، وفق بيانات رسمية.

ومؤخرا، خفضت المفوضية الأوروبية، توقعاتها لمعدل نمو منطقة اليورو إلى 1.4 % في 2020، مقابل 1.5 بالمائة في توقعات سابقة، في حين أبقت على معدل نمو 1.2 % بدون تغيير في 2019.

وأكد البيان تباطؤ نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي (28 دولة) إلى 2ر0 % في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 5ر0 % في الربع السابق عليه. -(رويترز)