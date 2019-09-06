أخبار عربية ودوليةاقتصاد

تباطؤ نمو منطقة اليورو إلى 0.2 % في الربع الثاني

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

برلين- تباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو (19 دولة) إلى 2ر0 % في الربع الثاني من 2019، بسبب انكماش اقتصاد ألمانيا وتباطؤ التجارة.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (يوروستات) في بيان أمس، إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ارتفع بنسبة
2ر0 % في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 4ر0 % في الربع السابق عليه.
وانكمش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية، بنسبة 1ر0 % في الربع الثاني 2019، مقابل نمو بنسبة 4ر0 % في الربع السابق له، وفق بيانات رسمية.
ومؤخرا، خفضت المفوضية الأوروبية، توقعاتها لمعدل نمو منطقة اليورو إلى 1.4 % في 2020، مقابل 1.5 بالمائة في توقعات سابقة، في حين أبقت على معدل نمو 1.2 % بدون تغيير في 2019.
وأكد البيان تباطؤ نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي (28 دولة) إلى 2ر0 % في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 5ر0 % في الربع السابق عليه. -(رويترز)

مقالات ذات صلة

انخفاض مؤشر أسعار الأصول العقارية في الربع الأول

منذ 3 ساعات
مستثمرون يراقبون أسعار الأسهم في بورصة عمان - (أرشيفية- تصوير: ساهر قدارة)

مؤشر “البورصة” ينخفض 1.08 % في أسبوع

منذ 3 ساعات

صندوق النقد الدولي يلغي شرط العمر لتولي إدارته

منذ 3 ساعات

دراسة: الاستثمار في الأردن يواجه عقبات كثيرة

منذ 3 ساعات

السوق مغلق المؤشر 1801.36 0.26%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock