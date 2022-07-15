تباين أداء أسعار النفط دون حاجز 100 عالميا للبرميل

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق بين الارتفاع والانخفاض في وول ستريت، اليوم الجمعة، خلال الجلسة الآسيوية، لنشهد استقرار عقود خام نيمكس بالقرب من الأدنى لها منذ أواخر شباط وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 25 من شباط وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأميركي بالقرب من الأعلى له منذ منتصف أيلول 2002 وفقا للعلاقة العكسية بنيهم، بحسب وول ستريت جورنال .

وانخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم آب القادم 0.10 بالمئة لتتداول عند مستويات 96.29 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 96.39 دولار للبرميل، في وقت أستهلت فيه العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 95.78 دولار للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم أيلول، فقد ارتفعت 0.34 بالمئة لتتداول عند 99.94 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 99.60 دولار للبرميل، في وقت استهلت فيه العقود تداولات الجلسة ايضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 99.10 دولار للبرميل .