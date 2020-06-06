تبديد خمس مقولات رئيسية حول الخبز

عمَان-الغد- قامت خبيرة التغذية ماريا سيتيل، بدراسة وتبديد 5 مقولات أساسية شائعة حول الخبز.

ونقلت وكالة Expressen السويدية، عن الخبيرة قولها، إن المقولة الأولى تزعم بأن الخبز الأسمر أكثر فائدة من الخبز الأبيض، من الناحية الصحية.

لكن الخبيرة تؤكد، أنه يتم تحديد الفائدة من خلال تحديد كمية الحبوب الكاملة في الخبز، سواء كان من النوع الأبيض أو الأسود.

ويعتقد الكثيرون أيضا، أنهم يتعرضون للسمنة بسبب تناول الخبز بكثرة، لكن الخبيرة تشدد على أن وزن الشخص يتعلق بمقدار ما يأكله ومدى حركته وصرفه للطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، نفت الخبيرة أن تناول الخبز لا يتسبب دائما بانتفاخ المعدة. ويمكن أن تتشكل الغازات في البطن بسبب الصدمات النفسية وقلة الحركة، وعدم تناول ما يكفي من السوائل.

ووفقا لها، فإن المزاعم عن “النشويات السيئة” في الخبز، أيضا ضرب من الهراء، وفقا لما نشره موقع روسيا اليوم.

وأشارت إلى أن خبز الحبوب الكاملة، يساعد على تقليل تقلبات السكر في الدم، ويسمح للمرء بالبقاء في حالة شبع لفترة أطول، وعدم استهلاك سعرات حرارية إضافية.

ودحضت الخبيرة، الزعم بأن الخبز لا يشكل وجبة حقيقية، لأن الساندويتش يمكن أن يشكل وجبة كاملة.

ورفضت الربط بين تناول الخبز بكثرة وتضرر البيئة. وشددت على أن تأثير زراعة الحبوب من أجل الخبز يبقى ضئيلا على المناخ، على عكس البقوليات.

ونوهت بأنه يتم استهلاك كميات قليلة من الماء، خلال عملية إنتاج الخبز.