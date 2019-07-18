تبرئة عشريني من جناية الاغتصاب وهتك العرض والسرقة

إربد- الغد- أسدلت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في إربد برئاسة القاضي عزام النجداوي وعضوية القاضيين لافي أبو تاية وعبدالحافظ الغويري الستار عن القضية الجنائية التي تقدمت بها سيدة ضد متهم، حسب وكلاء الدفاع المحامين حاتم بني حمد ومحمد بني حمد وشمس بني حمد ومحمد الخولي.

وتتخلص وقائع الدعوى، أنه وحينما كانت المشتكية مستغرقة بالنوم حضر المتهم إلى منزل المشتكية بعدما تمكن من الدخول باستخدام الدرج الداخلي وكسر زجاج باب المنزل وادخال يده وفتحه من الداخل والدخول إلى غرفة نوم المجني عليها وفتح الخزانة والاستيلاء على مصاغها الذهبي.

وتابع بني حمد حسب اسناد النيابة العام أن المتهم توجه إلى غرفة المجني عليها وقام بالهجوم عليها وتمزيق قميص نومها تمهيدا لاغتصابها وصادف حضور شاهد إلى المنزل عندها لاذا المتهم بالفرار.

وأضاف أنه وبعد المحاكمة الجارية علنا أصدرت المحكمة بإعلان براءته من الجرائم المسندة إلية وذلك لعدم كفاية الأدلة وتنقاض البينة المقدمة مع بعضها البعض.