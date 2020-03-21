تبرعات بنصف مليون دينار عبر “إي فواتيركم” لمجابهة “كورونا”

عمان – تبرع نحو 12 ألف مستخدم من خلال تطبيق “إي فواتيركم” بأكثر من نصف مليون دينار لمجابهة وباء كورونا المستجد.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مدفوعاتكم المشغلة للتطبيق ناصر صالح لـ(بترا)، اليوم السبت، إن مستخدمي التطبيق تبرعوا حتى الساعة العاشرة مساءً بما يزيد عن 500 ألف دينار أردني، دعماً للجهود الرسمية في مجابهة وباء كورونا.

وذكر صالح أن التبرع يكون بالدخول إلى تطبيق أو موقع إي فواتيركم والدفع من الحساب البنكي الخاص بالمتبرع أو البطاقة.

وأشار إلى أن خدمة التبرع لمجابهة كورونا أصبحت متاحة من داخل غالبية تطبيقات ومواقع البنوك الإلكترونية ومحافظ الموبايل.–(بترا)