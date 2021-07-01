“الدولية للدواء” تتبرع بشحنة أدوية بقمية 600 ألف دولار لفلسطين

عمان – الغد – تبرعت الشركة الدولية للدواء – مجموعة أكزانتيا، ممثلة بكافة العاملين والموظفين ومجلس الإدارة، بشحنة أدوية تبلغ قيمتها 600 الف دولار أمريكي تماشياً مع موقف الأردن تجاه دعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية، تم شحن التبرعات للأراضي الفلسطينية، التي تضمنت مضادات حيوية وأدوية الأمراض المزمنة والحالات الطارئة.

وقد جدد الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبدالمنعم العلي إلتزام الشركة الدولية للدواء كشركة أردنية رائدة في مجال الصناعات الدوائية في توفير الأدوية الآمنة والفعالة للمجتمع للإرتقاء بالمستوى العلاجي.