عمان – الغد – تسلمت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ثلاث شاحنات مقدمة من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) وذلك دعما للعمليات اللوجيستية في الهيئة.

وجاء ذلك خلال حفل تسليم رسمي أقيم في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم، بحضور وفد تركي رسمي ترأسه وزير الثقافة والسياحة التركي ورئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق ورئيس مكتب الوكالة في الأردن.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أيمن المفلح أن هذا الحفل يعكس التعاون المستمربين الهيئة والوكالة التركية للتعاون والتنسيق فشراكتنا قوية وممتدة ومتعددة الوجوه حيث تم التعاون في السنوات السابقة مع الوكالة فيما يتعلق بتوزيع الطرود الغذائية على الأسر المحتاجة والمساعدات الإغاثية، ونتمنى أستمرار هذا التعاون في المستقبل.

كما شكر المفلح الوكالة على تبرعهم الكريم بهذه الشاحنات والتي من شأنها دعم ايصال المساعدات للمحتاجين في مختلف محافظات المملكة وفي حالات الطوارئ التي تستدعي وجود مثل هذه الآليات كفصل الشتاء والأماكن التي تحتوي على تضاريس صعب الوصول إليها بالآليات المعتادة.