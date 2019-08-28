“تبريد” تشارك في مؤتمر الطاقة العالمي سبتمبر المقبل

أبوظبي- أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي “تبريد” عن مشاركتها في فعاليات “مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين أبوظبي 2019″، والذي يقام تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة خلال الفترة من 9 إلى 12 أيلول (سبتمبر) القادم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتهدف “تبريد” من خلال المشاركة في المؤتمر إلى إبراز أهمية أنظمة تبريد المناطق في ضمان الكفاءة العالية للطاقة والتكلفة المنخفضة، والوفاء بالتزامات دول المنطقة على صعيد التنمية المستدامة، فضلاً عن التعريف بمختلف المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها الشركة وغيرها من الحلول التي توفرها للعملاء، وبحث فرص تشكيل الشراكات مع مختلف الأطراف المعنية حول العالم.

وتأتي أهمية مشاركة الشركة في المؤتمر كون التكييف يُمثّل نسبة تصل إلى 70 % من ذروة استهلاك الطاقة في الوقت الراهن على مستوى المنطقة، ومع التوقعات بتضاعف الطلب العالمي على خدمات التبريد بمعدل ثلاثة أضعاف خلال السنوات الثلاثين القادمة وفقًا لدراسة “تبريد عالمنا” الصادرة عن شركة “استراتيجي آند الشرق الأوسط”، ما يؤكد على أهمية أنظمة تبريد المناطق بوصفها خيارا استراتيجيا لتلبية هذا الطلب، خاصة وأنها تستهلك نصف الطاقة مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية.

وبهذا الصدد، قال بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة “تبريد”: تُسهم “تبريد” من خلال التكنولوجيا والحلول المبتكرة لتبريد المناطق التي تتبناها في دعم عملية تطوير مجتمعات متقدمة من حيث كفاءة الطاقة على مستوى المنطقة، ولتحقيق استراتيجيات الطاقة من حيث تلبية الطلب والكفاءة وخفض التكاليف، والالتزام بمعايير حماية البيئة والاستدامة عبر الحدّ من انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون، وهي التي ساهمت “تبريد” في توفير 1.97 مليار كيلوواط/ساعة منها خلال عملياتها في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2018، ما حال دون انبعاث 986 ألف طن من هذا الغاز، وهو ما سنسعى إلى تسليط الضوء عليه في المؤتمر الذي يُعد أكبر وأعرق تجمع معني بالطاقة في العالم وأكثرها تأثيراً”.

وأضاف: “تأتي أهمية مشاركة “تبريد” في المؤتمر لما سيجذبه من خبراء الطاقة حول العالم، حيث يُعد فرصة لتعريفهم بسجل الشركة الحافل وخبراتها التي تمتد لأكثر من 20 عاماً في تقديم حلول تبريد المناطق لعدد من أهم وأكبر المشاريع على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، وذلك من خلال المشاركة الفاعلة في العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل والاجتماعات ضمن فعاليات المؤتمر”.