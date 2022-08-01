تبون: الجزائر تسعى بجد لمشاركة سوريا في القمة العربية

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده تسعى بجد لمشاركة سوريا العضو المؤسس للجامعة العربية في القمة العربية المرتقبة في بلاده بداية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ملمحا إلى وجود بعض الاعتراضات.

وأعرب تبون، في حديثه خلال مقابلة تلفزيونية بثت مساء أمس (الأحد)، عن ثقته في نجاح القمة العربية المرتقبة في الجزائر، مشيراً إلى أن بلاده ليس لديها أي غرض وراء هذا الاجتماع سوى لم شمل العرب.

وأضاف: «في السنوات الأخيرة وقع تشرذم كبير بين العرب بسبب الخلافات والنزاعات، ما يهمنا أن يجتمع أشقاؤنا العرب في الجزائر التي هي أولى بلم شمل العرب والقيام بوساطة إذا كانت هناك وساطة لحل بعض النزاعات».

واعتبر تبون، تواجد سوريا في الحضن العربي طبيعي، لأنها عضو مؤسس للجامعة العربية، لافتاً إلى أنه «من الناحية السياسية والظرفية فٌرض واقعاً لا يمكن القفز عليه».

وبخصوص مشاركة سوريا، في القمة العربية المقبلة، رد تبون بالقول:«في سوريا يقولون نحن لا نريد أن نكون سبباً في زيادة الانقسام العربي، هم يفكرون ونحن نفكر، والعرب يفكرون. نحن نسعى بجد وبإيمان راسخ في تحقيق

الوحدة القومية (العربية)».-(وكالات)