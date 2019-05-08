“تترات” المسلسلات.. فنانون عرب يشجون بصوتهم بالأعمال الدرامية

مجد جابر

عمان – مع انطلاق الدورة البرامجية الرمضانية من كل عام، وبدأ السباق الدرامي الرمضاني، يبدأ النجوم بالترويج لتترات مسلسلاتهم الرمضانية التي يقوم بأدائها نجوم الفن، والمميز في هذا العام قيام بعض المطربات والمطربين بغناء تترات مسلسلاتهم.

وكان حاضرا في دراما رمضان هذا العام عدد من الأسماء اللامعة التي أدت تترات المسلسلات، فقد أصبح نجاح التتر من نجاح المسلسل، وباتت شارة المسلسل تنال شهرة واسعة مثله مثل العمل الدرامي تماماً، ويروج لها بطريقة منفردة.

فبعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية “مجبور” التي غناها النجم ناصيف زيتون في مسلسل “اشءلهيبة” الجزء الأول والثاني، يعود ليغني شارة الجزء الثالت من المسلسل “الهيبة-الحصاد”.

والأغنية من كلمات الشاعر علي المولى، ولحّنها فضل سليمان وتوزيع جيمي، وتحمل اسم “أزمة ثقة”.

في تجربة هي الأولى من نوعها، تقوم الفنانة شيرين عبد الوهاب بالغناء باللهجة اللبنانية، من خلال تأديتها لأغنية “يا بتفكر يا بتحس” شارة مسلسل “خمسة ونص” الذي يجمع نادين نجيم بالممثلين قصي خولي ومعتصم نهار.

والأغنية من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد وقد سجّلتها شيرين في استوديو جيمي حداد في لبنان.

وفي تعاون هو الثاني من نوعه، مع الممثلة ماغي بوغصن بعد نجاح تجربتهما في مسلسل “حبة كاراميل”، تغنّي الفنانة نوال الزغبي، تتر مسلسل “بروفا”، الذي يجمع ماغي بأحمد فهمي، الأغنية من كلمات حياة إسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وإخراج إيلي السمعان.

كما اختارت شركة “صبّاح أخوان” الفنان معين شريف لغناء شارة المسلسل الرمضاني “دقيقة صمت”، والمسلسل من بطولة الفنان عابد فهد، وللكاتب سامر رضوان والمخرج شوقي الماجري.

في تعاون ثالث مع الممثلة والكاتبة كارين رزق الله بعد “قلبي دق” و”مش أنا”، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “انتي مين” تتر العمل، بصوت الفنان مروان خوري.

وتقوم نجمة “أراب أيدول” كارمن سليمان، بتسجيل تتر مسلسل “حكايتي” للفنانة ياسمين صبري، وتحمل الأغنية اسم “سطور حكايتي” من كلمات الشاعر الغنائي نادر عبدالله وألحان وتوزيع خالد عز. وفي اللحظات الأخيرة قامت الفنانة المصرية أنغام بتسجّيل تتر مسلسل “حدوتة مرة” للفنانة غادة عبد الرازق.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر ألحان وليد سعد توزيع أحمد إبراهيم..موسيقي تصويرية أحمد إبراهيم، وقد قدمتها أنغام هدية لغادة ولم تتقاض عنها أي أجر.

بعد أن قام المطرب المصري أحمد شبية بغناء تتر مسلسل “نسر الصعيد” في العام الماضي بطولة الفنان محمد رمضان، يقوم للعام الثاني بنفس التعاون وغناء تتر مسلسله “زلزال”، وهو من تاليف عبدالرحيم كمال، واخراج ابراهيم فخر، وبطولة حلا شيحة، محمود حجازي، وانتاج شركة “سينرجي”.

وعلى صعيد آخر قام مجموعة من الفنانين بتجربة جديدة من نوعها وهي غناء تتترات أعمالهم بأنفسهم، حيث أطلُّ الفنان المصري كريم عبدالعزيز على جمهوره عبر أثير الإذاعة وهو مطرب لأول مرة، من خلال المسلسل الإذاعي “توأم روحي” والذي يُعرض في رمضان 2019. وكان قد قرر الفنان المصري غناء تتر مسلسله الإذاعي “توأم روحي”، والذي يُذاع على جميع إذاعات “راديو النيل” في رمضان 2019.

وقال الشاعر محمد البوغة، في بيان، إنه تعاون مع الفنان كريم عبدالعزيز في كلمات تتر المسلسل الإذاعي الجديد، الذي يخوض به السباق الرمضاني بعد عدم خوضه الدراما التليفزيونية. أغنية تتر المسلسل من كلمات محمد البوغة، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع محمد عباس، وهندسة صوت خالد محسب.

المسلسل بطولة كريم عبدالعزيز وإنعام سالوسة وسوسن بدر، وأحمد صيام وراندا البحيري وإيمان السيد وعليا الحسيني، وكان كريم عبد العزيز قد قدّم بعض الأعمال التليفزيونية في شهر رمضان في الأعوام السابقة منها مسلسل “وش تاني” و”الزيبق”.

كما سجل الفنان عمرو سعد، أيضا أغنية تتر مسلسله “بركة” لأول مرة، والتي حملت اسم “سيبها على الله”.

المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، وإنتاج شركة سينرجي، ويشاركه في البطولة، كمال أبو رية، صلاح عبد الله، هالة صدقي، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، هنادي مهنا، رنا رئيس، إنعام سالوسة.

أيضا قامت الفنانة مي عز الدين بغناء تتر مسلسلها لأول مرة، وانتهت بالفعل من غناء تتر مسلسلها الجديد “البرنسيسة بيسة”.

المسلسل من تأليف فاروق هاشم ومصطفي عمر، ومن إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجي، ويشاركها في البطولة، محمد أنور، بوسي، أمير المصري، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني.

والمفاجأة أيضا كانت في انضمام الفنان حسن الرداد، الذي ظهر صوته على تتر مسلسله الجديد “الزوجة 18” بعد عرض أولى حلقاته الأحد، بعد أن أعلنت مصادر خلال الأسبوع الماضي، تسجيل حسن الرداد أغنية تتر مسلسله الجديد “الزوجة 18”.

المسلسل بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل ونور الكاديكي وعدد من الوجوه الصاعدة، وهو من إخراج مصطفى فكري.