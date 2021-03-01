تتويج أبطال بطولة نادي التنس الشتوية للزوجي

عمان – الغد – توج رئيس نادي التنس المهندس احمد القدومي ابطال بطولته الشتوية للزوجي للتنس التي اقيمت الادوار الاولية في فندق الموفنبيك في البحر الميت،وتوج بالمركز الاول سنان التميمي وفادي حدرج ومركز ثاني احمد الحمصي واصيل غزاوي ،وشارك في البطولة 44 لاعب ولاعبة واستكملت الادوار النهائية على ملاعب النادي في مدنية الحسين للشباب باشراف اللجنة الرياضية م.خليل فضة واحمد الحمصي. واقيمت البطولة وفق نظام الكريزي” من مجموعتين وتتكون من (5) أشواط، ووصل لدور ال16 فادي حدرج وسنان التميمي وعماد الجدع وزهير احمد ومعن ابو شيخة وسعيد عليان وايمن الشمايلة واحمد الحمصي وهشام الغزاوي ومحمد الانصاري وجبر نصار واصيل الغزاوي ومولود واسامة غزاوي وفهمي عقاب ومهند حسن. فيما وصل لدور الثمانية قهمي عقاب وهشام غزاوي وعماد الجدع وسعيد عليان بالاضافة للنهائي سنان التميمي وفادي حدرج ،احمد الحمصي واصيل غزاوي،وفي بطولة السيدات مركز اول اولجا هلسة وميرفت يبرك ،ومركز ثاني هنادي حسين ومفيدة ابو زيد. وقدم القدومي الكؤوس والميداليات للفائزين وشكر كل من ساهم في انجاح البطولة .