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تتويج أبطال “تنسية” نادي السيارات

منذ ساعة واحدة
لقطة تذكارية للفائزين عقب تتويجهم- (من المصدر)

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عمان – الغد – أختتمت على ملاعب نادي السيارات الملكي، فعاليات بطولة التنس الثانية، التي نظمها نادي السيارات برعاية شركة (لوكست، تايم سنتر)، وبحضور جمهور من محبي رياضة التنس.
وفاز الثنائي سنان التميمي ورندة النمري، بلقب مسابقة الزوجي المختلط، وحل في المركز الثائي عماد الجدع وفرح اشنانة، وفي مسابقة زوجي الرجال فاز بالمركز الأول سمير مرقص وسعدون حسن، وحل في المركز الثاني أحمد الحمصي وسعد إبراهيم، وفي مسابقة فردي الرجال فاز بالمركز الأول سمير مرقص، وحل يزن خطاب في المركز الثاني.
وفي نهاية البطولة، قدم المدرب محمد العبادي الكؤوس والجوائز المقدمة من راعي البطولة time center.

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