تتويج أبطال فئات “تنسية” المملكة التصنيفية

عمان – الغد – توج رئيس اتحاد التنس المهندس حازم عدس، اللاعبين واللاعبات الفائزين بالمراكز الأولى لمختلف الفئات في بطولة المملكة التصنيفية الرابعة بالتنس، التي نظمها اتحاد اللعبة على ملاعبه بمدينة الحسين للشباب، وأختتمت منافسات مساء أمس .

أشرفت على إدارة فعاليات البطولة الحكم العام علا قريناوي، وإسحق صيام مساعدا، وجاءت البطولة ضمن أجندة اتحاد التنس للعام الحالي 2019، والذي شهد العديد من البطولات المحلية، والمشاركات الخارجية لللمنتخبات الوطنية، وإبرزها المشاركة في البمجموعة الآسيوية الرابعة لكأس ديفيز، التي إستضافتها اتحاد التنس في عان، وتمكن خلالها منتخب الرجال من التأهل إلى المستوى الآسيوي الثالث.

النتائج الفنية

– فئة 8 سنوات، الأول: علي سختيان، الثاني: أحمد البلبيسي.

– فئة 9 سنوات، الأول: فارس سلمان، الثاني: محمد سربل.

– فئة 10 سنوات، الأول: فارس سلمان، الثاني: دانا الأخرس.

– فئة 12 سنة/ ذكور، الأول: زيد شلباية، الثاني: عبدالرحمن سلمان.

– فئة 12 سنة/ إناث، الأول: رنا الوشاح، الثاني: مريم فيصل.

– فئة 14 سنة/ ذكور، الأول: زيد شلباية، الثاني: أمير جابر.

– فئة 14 سنة/ إناث، الأول: مريم فيصل، الثاني: رنا الوشاح.

– فئة الرجال، الأول: موسى القطب، الثاني: سيف عدس.

– فئة 14 سنة/ زوجي الذكور، الأول: زيد شلباية وعبدالرحمن سلمان، الثاني: فوك أبو الفيلات وأمير جابر.