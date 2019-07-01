تتويج الفائزين في “طاولة” الراحل الشقيري

عمان- الغد- أختتمت في مقر نادي البتراء في الزرقاء، فعاليات بطولة الإعلامي الراحل زهير الشقيري لكرة الطاولة، والتي نظمها نادي البتراء بالتعاون مع لجنة الزرقاء لكرة الطاولة، وبرعاية لاعب الطاولة السابق جهاد الزواهرة، وبحضور باسم الشقيري شقيق الراحل، وإشتمل حفل ختام البطولة على كلمات لراعي البطولة الزواهرة، ورئيس نادي البتراء نعمان عيد.

وأشرفت على البطولة لجنة ضمت: محمد الزيود، عطالله الخلايلة، عدنان القيسية، منال الحزام، سليم الكركي، حمدي عزات، زياد السعدي وخالد الزواهرة، وقام بتحكيم المباريات أنس بدران ورياض أبو دية.

النتائج الفنية

– فئة الناشئين: فوز اللاعب ياسر أبو دية على اللاعب صهيب منير 2-1.

– فئة الشباب: فوز محمود أشرف على خالد وليد 2-1.

– فئة الرجال: فوز أحمد نعمان على عمار أبو لاوي 3-2.

– فئة الشابات: فوز صوفيا الحمايدة على اسراء مبيضين 3-2.