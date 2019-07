تتويج تاريخي للدراج الكولومبي برنال في طواف فرنسا الدولي

باريس – أحرز الدراج الكولومبي إيغان برنال، لقب بطل طواف فرنسا الدولي للدراجات الهوائية للمرة الاولى في مسيرته الاحترافية، وذلك بنهاية المرحلة 21 من النسخة السادسة بعد المئة، التي اختتمت في “جادة الشانزيليزيه”، وفاز بها الأسترالي كاليب إيوان.

في سن الثانية والعشرين وستة أشهر، بات الكولومبي أول دراج من أميركا الجنوبية يسجل اسمه في سجل المتوجين بطواف فرنسا، وأصغر فائز بالطواف منذ قرن، وواصل برنال الذي نال أيضا جائزة أفضل دراج شاب، سيطرة فريقه “إينيوس” على النسخ الأخيرة للطواف (7 من أصل 8).

Egan Bernal became Colombia's first-ever winner of the Tour de France on the Champs-Élysées in a hugely emotional moment for the 22-year-old rider, his family, his team and his nation.https://t.co/aKTanL3VDe pic.twitter.com/1MwQxrPKAY

