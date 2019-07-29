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تتويج تاريخي للدراج الكولومبي برنال في طواف فرنسا الدولي

منذ ساعتين

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باريس – أحرز الدراج الكولومبي إيغان برنال، لقب بطل طواف فرنسا الدولي للدراجات الهوائية للمرة الاولى في مسيرته الاحترافية، وذلك بنهاية المرحلة 21 من النسخة السادسة بعد المئة، التي اختتمت في “جادة الشانزيليزيه”، وفاز بها الأسترالي كاليب إيوان.

في سن الثانية والعشرين وستة أشهر، بات الكولومبي أول دراج من أميركا الجنوبية يسجل اسمه في سجل المتوجين بطواف فرنسا، وأصغر فائز بالطواف منذ قرن، وواصل برنال الذي نال أيضا جائزة أفضل دراج شاب، سيطرة فريقه “إينيوس” على النسخ الأخيرة للطواف (7 من أصل 8).

وتقدم برنال على زميله في الفريق الويلزي توماس جيرانت المتوج بلقب العام الماضي، والهولندي ستيفن كروييسفييك، وقال برنال: “إنجاز لا يصدق، لا أعرف ما أقول، فزت بالطواف، سيستغرق الأمر بضعة أيام لكي أصدق ذلك”.

واستطرد: “لقد رأيت عائلتي، أردت فقط معانقتهم، إنها فرحة لا أستطيع أن أصفها، إنه أول طواف فرنسا تتوج به كولومبيا، هناك الكثير ممن جربوا، لدينا تاريخ مع هذه الرياضة، فزنا بجيرو (ايطاليا) وفويلتا (اسبانيا)، لكن لم يكن ينقصنا سوى طواف فرنسا، كولومبيا تستحقه، وأنا فخور بأن أكون أول من فعلها”.

ونال السلوفاكي بيتر ساغان جائزة القميص الاخضر الخاص بالنقاط للمرة السابعة تواليا، والفرنسي رومان بارديه جائزة أفضل متسلق، فيما توج فريق موفيستار الاسباني بجائزة ترتيب الفرق. (أ ف ب)

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