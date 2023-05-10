تتويج فريقين أردنيين في البطولة العربية للروبوت في قطر

عمان- توج فريقان أردنيان من مركزSTEAM، بعد فوزهما في البطولة العربية الرابعة عشرة للروبوت لجمع الكرات المتقدم، المقامة في الدوحة- قطر.

وحصل فريق STEAM Heroes على المركز الأول (بطل العرب في جمع الكرات) المتمثل بطلابه: جواد التميمي، أحمد حادر، وعبدالله عبدالجواد. وفريقSTEAMers على المركز الثاني على مستوى الوطن العربي، المتمثل بطلابه:

أحمد شجراوي، يوسف شجراوي، وتميم زيتون.

تشكل البطولة العربية للروبوت واحدة من أهم المسابقات الرائدة المخصصة لطلبة المدارس في مجال الروبوت على مستوى الوطن العربي، حيث تمثل تظاهرة علمية تكنولوجية إبداعية في مجال تصميم وبناء وبرمجة الروبوتات التعليمية، ويشارك فيها فرق طلابية متنوعة من فئات عمرية مختلفة من أبناء الوطن العربي. كما يجدر الإشارة إلى أن المسابقة تنمي مهارات التفكير العليا لدى الطلبة بجانب مهارات الطلبة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي وتعزز العمل بروح الفريق الواحد من خلال مسابقاتها المختلفة.

وقد نظمت البطولة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، وشهدت البطولة التي أقيمت على مدار3 أيام مشاركة نخبة من المؤسسات التعليمية التي تهتم بعلوم الروبوت والتعليم بجميع الدول العربية، بمشاركة أكثر من 1000 طالب من المرحلة العمرية 4 سنوات حتى نهاية المرحلة الجامعية، يمثلون 16 دولة عربية هم: مصر والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان واليمن وقطر والأردن وتونس والمغرب والجزائر والعراق وليبيا والمملكة العربية السعودية وفلسطين والسودان ولبنان، وأكثر من 100 حكم معتمد من الجمعية العربية للروبوت من الدول العربية كافة.